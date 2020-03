Solskjaer fait appel à Man Utd pour trois nouvelles signatures alors que Bruno Fernandes reçoit des éloges élogieux

Date de publication: Lundi 9 mars 2020 7:23

Ole Gunnar Solskjaer a affirmé que Bruno Fernandes avait dynamisé «tout le club» mais insiste sur le fait que le Manchestre United a encore besoin de nouveaux joueurs après sa victoire en derby sur Manchester City.

Le patron de United, Solskjaer, a également salué le caractère de la signature de janvier après avoir eu le dernier rire lors d’un échange houleux avec le directeur de la ville, Pep Guardiola, fin Succès de United 2-0 à Old Trafford.

Le milieu de terrain portugais Fernandes, qui a inscrit le premier but d’Anthony Martial, a mis les doigts sur ses lèvres après s’être disputé avec Guardiola quelques instants avant que Scott McTominay ne remporte la victoire dans le temps additionnel.

Solskjaer n’a pas tardé à louer la façon dont Fernandes avait déjà développé une formidable compréhension avec Martial alors qu’ils se combinaient pour le match d’ouverture et, lorsqu’on lui a demandé plus précisément comment la star portugaise de 68 millions de livres avait soulevé l’équipe, le Norvégien a poursuivi: “(C’est) tout le club, car il a tout. Il travaille dur et il est assez humble.

«Il a le désir et l’engagement mais il a aussi le facteur X, c’est un preneur de risques. Il a le courage, il est assez courageux pour faire des erreurs et si vous faites suffisamment d’erreurs, cela sera corrigé en passes ou buts fantastiques. “

Interrogé spécifiquement sur l’incident impliquant Guardiola, Solskjaer a déclaré: «Vous avez besoin de caractère dans ce club, mais cette équipe, ils l’ont. Ils ont appris des moments difficiles cette saison. Nous avons commencé quelque chose en quoi nous croyons et Bruno y a contribué. »

Fernandes«L’arrivée semble avoir donné le coup d’envoi à la campagne de United avec l’équipe invaincue en huit matchs toutes compétitions confondues depuis ses débuts.

Leur dernière victoire les a ramenés à la cinquième place de la Premier League, à trois points de la quatrième place de Chelsea.

Solskjaer veut de nouvelles signatures

Cette victoire a également complété le premier doublé de United en championnat contre City pendant 10 ans et Solskjaer – au cours du week-end a exhorté à sortir et acheter ces trois étoiles pour transformer le club en prétendants au titre – profité de l’occasion pour demander au conseil d’administration de renforcer son équipe avec jusqu’à trois signatures passionnantes au cours de l’été.

Solskjaer a déclaré: «Nous pensons que nous nous améliorons tout le temps. Nous savons qu’il nous manque un ou deux, trois joueurs et une certaine expérience pour être considéré comme un prétendant au titre.

«Mais nous n’allons pas commencer à en parler maintenant. Nous allons juste commencer à parler de remonter la table, d’obtenir plus de points, à ce top quatre.

«Chelsea et Leicester sont encore trop loin devant à mon goût.

«Pour moi, cela montre que nous sommes sur la bonne voie et que nous nous améliorons et que nous sommes Man Utd. Nous cherchons à attraper les équipes devant nous.

«Mais c’est un match. C’est maintenant jeudi et dimanche, deux gros matchs pour nous. »

UniLe prochain match les verra affronter le club autrichien LASK lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue Europa jeudi.