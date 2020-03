Solskjaer fait l’éloge de la mise au point du «fantastique» Man Utd

Date de publication: jeudi 12 mars 2020 11:14

Ole Gunnar Solskjaer était satisfait du professionnalisme et de la fine pointe de ses joueurs comme Manchester United se précipita vers la victoire devant des stands vides au LASK.

La pandémie de coronavirus a vu l’affrontement de la Ligue Europa jeudi à huis clos, avec seulement 500 personnes autorisées pour le match aller à Linz.

Les environs auraient difficilement pu contraster davantage avec la victoire de dimanche contre leurs rivaux de Manchester City lors d’un Old Trafford rebondissant, mais United n’a pas laissé leurs standards baisser dans cet environnement étrange.

Grève extraordinaire d’Odion Ighalo au premier semestre a mis l’équipe de Solskjaer sur la bonne voie pour une superbe victoire 5-0, avec Daniel James, Juan Mata, Mason Greenwood et Andreas Pereira marquant alors que LASK implosait.

“Les garçons étaient fantastiques”, a déclaré Solskjaer. «Je pense qu’ils méritent beaucoup de crédit et d’éloges pour la façon dont ils ont fait leur travail.

«Il y avait beaucoup de qualité dans nos finitions, des buts fantastiques et du football dont nous devrions être fiers.

«C’était facile (de garder l’équipe concentrée) parce que ces joueurs sont très concentrés.

«Ils savent ce qu’ils veulent, alors il n’y avait aucun doute dans mon esprit que nous allions bien faire.

«Après l’échauffement, Michael (Carrick) et Kieran (McKenna) sont venus me voir et m’ont dit que les garçons étaient vraiment, vraiment bons à l’échauffement. Concentré.

«Je dois les féliciter, ils sont très professionnels.»

Solskjaer a déclaré que le coaching dans un terrain presque vide était “étrange” et espère “que cela ne se produit pas trop souvent”, mais l’évolution de la situation des coronavirus signifie, à tout le moins, que plus de matchs devraient être joués à huis clos.

On ne sait pas si le match de retour jeudi prochain à Old Trafford pourra même aller de l’avant, l’UEFA accueillant mardi une réunion des acteurs du football européen sur Covid-19.

F365 dit: L’impulsion impressionnante de Man Utd doit disparaître

Pour lui, cette victoire accomplie à Linz pourrait finalement ne rien valoir, a déclaré Solskjaer: «Eh bien, vous savez pour nous, cela compte parce que nous savons ce que nous pouvons faire et que nous continuons à nous améliorer.

“Ce n’est pas ça qui compte. Pour nous, c’est simplement voir l’amélioration de l’équipe, des joueurs, du groupe ensemble. C’était assez vital pour ce match.

“Si quelque chose est décidé que nous ne voulons pas dans le tournoi (nous verrons), mais nous devrons simplement attendre le résultat des réunions.”

Il ne fait aucun doute que United se qualifiera pour les quarts de finale si et quand le tournoi se poursuivra après une victoire déclenchée par le moment magique d’Ighalo.

C’était le quatrième but en trois départs depuis son changement de prêt surprise de Shanghai Shenhua en janvier, conduisant à parler d’un déménagement d’été permanent.

“Odion a très bien fait quand il est entré et il s’amuse”, a déclaré Solskjaer.

“Il va s’améliorer et s’améliorer, mais il a des qualités que nous avons vues en lui dont nous avions besoin et nous en aurons toujours besoin pour la saison prochaine alors voyons ce que nous faisons.

«C’est un buteur et un attaquant. Il ne s’inquiète pas trop de tout ce jeu de construction absurde – c’est une blague évidemment – mais il connaît son travail et quel est son rôle dans l’équipe.

«Il est très bon pour revenir au but, vous pouvez jouer jusqu’à lui. Excellent joueur de lien, mais peut-être que la meilleure chose à son sujet est sa personnalité, donc il a vraiment tout.

«Il a eu trois touches avant sa quatrième, l’arrivée. Toutes ces touches étaient de haute qualité mais il a dû les faire pour créer l’espace pour lui-même.

«Mais la grève est sur la demi-volée, un excellent timing. Personne n’aurait sauvé celui-là pour que tout le monde soit fier de cette finition. »

Pendant ce temps, son homologue de LASK, Valerien Ismael, a été frustré.

“Nous avons vu la qualité de Manchester United ce soir”, a-t-il déclaré.

«Je pense que la marge de victoire était trop grande, mais c’est un processus d’apprentissage pour nous. Le voyage en Ligue Europa est terminé pour nous. »

Le salon F365 a jusqu’à présent échappé à la colère des coronavirus. Nous serons donc de retour tous les jeudis (probablement) avec des informations intrigantes plus irrévérencieuses. Abonnez-vous ici.