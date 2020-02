Solskjaer fait l’éloge de Martial et blâme le terrain pour la performance inférieure à Man Utd

Date de publication: jeudi 20 février 2020 9:16

Ole Gunnar Solskjaer affirme que Anthony Martial est “confiant” devant le but après que l’égalisation des attaquants a valu à Manchester United un match nul contre le Club de Bruges.

Grève du Français à la 36e minute a attiré le niveau Red Devils au Jan Breydel Stadium après Emmanuel Dennis avait mis le côté belge devant.

C’était Martial’s deuxième but en seulement quatre jours après avoir également frappé contre Chelsea en Victoire de United 2-0 à Stamford Bridge lundiet son 13e de la saison toutes compétitions confondues.

Cela vient après que le joueur de 24 ans ait eu du mal à trouver le filet plus tôt dans la campagne, et après s’être entretenu avec MUTV après les huitièmes de finale de la Ligue Europa, Solskjaer a déclaré que l’attaquant avait retrouvé son mojo lorsqu’il s’agissait de marquer des buts.

“Antho, un très, très bon but, un but individuel, a travaillé dur pour lui enlever le ballon et a composé pour le remettre”, a déclaré le manager norvégien.

«Il est confiant devant le but maintenant. Ce fut une journée frustrante jusqu’à ce moment pour Anthony.

Il n’a pas obtenu beaucoup de service, ils se sont bien défendus, l’homme marquant, après les hommes, il n’y avait pas beaucoup d’espace, et le ballon était tellement vivant sur ce terrain ».

Solskjaer était également désireux de mentionner que l’état du terrain a rendu la tâche difficile à son équipe la nuit, avec des pluies torrentielles rendant difficile pour chaque camp de garder le contrôle du jeu.

Il a ajouté: «Les conditions étaient difficiles là-bas. C’était presque comme l’astroturf. Il rebondissait, le ballon est très, très rapide et vivant, donc tout pouvait arriver et nous avons réussi le but à l’extérieur.

Nous allons donc prendre ce résultat, rentrer chez nous et nous préparer pour la semaine prochaine. “

Le résultat met le club de Premier League en position de force pour progresser à partir de l’égalité, avec le match retour qui se jouera la semaine prochaine.