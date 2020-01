Solskjaer frappe Van Persie après une défense sévère des méthodes de Man Utd

Date de publication: samedi 4 janvier 2020 8:34

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a dit à Robin van Persie de s’occuper de ses propres affaires en répondant aux critiques de son style de gestion de l’ancien attaquant des Red Devils en déclarant: “Je ne suis pas à l’époque médiévale.”

Le Néerlandais a estimé que Solskjaer faisait rage à Solskjaer et a affirmé qu’il semblait trop optimiste à la suite de la défaite 2-0 contre Arsenal le jour du Nouvel An, ce qui laisse United à cinq points de la quatrième place de Chelsea en Premier League.

Van Persie a dit Solskjaer “Semble être un gars vraiment sympa” mais que le Norvégien devait être plus “méchant à certains moments” et “plus en colère” et a ajouté: “Vous devez aussi avoir peur pour votre entraîneur.”

Solskjaer, qui doit également gérer de nouvelles spéculations sur l’avenir du milieu de terrain vedette Paul Pogba, a déclaré Van Persie n’était pas en mesure de juger de ses méthodes.

“Je ne connais pas Robin et Robin ne me connaît pas”, a-t-il déclaré devant son équipe. Coupe du monde de la FA Cup à égalité contre les Wolves.

“Il n’a probablement pas le droit de critiquer mon style de gestion et je ne changerai pas. C’est certain. Robin a pris mon numéro 20 (maillot) et c’est probablement tout ce qu’il va me prendre aussi. Parce que je ne suis pas à l’époque médiévale. “

La remarque de «l’époque médiévale» était perçue comme étant Solskjaer défendant ses méthodes de gestion de l’homme, qui semblent très éloignées de l’approche plus autocratique de son ancien patron de United, Sir Alex Ferguson.

United s’est rendu à Molineux samedi soir pour affronter l’équipe qui les a éliminés en quart de finale la saison dernière.

Les blessures de Paul Pogba et Scott McTominay ont gravement affaibli United au milieu de terrain, et Solskjaer admet que cela met la pression sur Nemanja Matic et Fred.

“Vous pourriez probablement faire face à trois joueurs en rotation, (mais) si vous avez les deux en forme comme nous l’avons maintenant avec Nemanja et Fred, ce sera une tâche difficile pour eux”, a-t-il ajouté.

«Nous devrons simplement leur demander de continuer s’ils le peuvent. Nemanja est absent depuis un certain temps, Paul est absent depuis un certain temps et je pense que Scott McTominay et Fred se sont très bien débrouillés.

«Maintenant, Nemanja est avec Scott dehors et Paul malheureusement pas là. Nous devons juste trouver un moyen. »

Nos lecteurs, quant à eux, pensent qu’un transfert envisagé en janvier aurait un impact extrêmement négatif sur United s’ils devaient conclure l’accord.