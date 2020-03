Solskjaer jaillit sur le duo de Man Utd qui a “ réussi ”

Date de publication: dimanche 8 mars 2020 7:22

Ole Gunnar Solskjaer a insisté sur le fait que c’est un «privilège d’être un manager» de Manchester United après que son équipe ait doublé la Premier League contre Manchester City avec un Victoire 2-0 à Old Trafford.

Anthony Martial a tiré à côté de Solskjaer après avoir serré le ballon sous Ederson – qui aurait dû faire mieux – après un coup franc intelligent de Bruno Fernandes.

Bien que City ait la part du lion de la possession et ait mis la pression sur le but de United, ils n’ont pas créé trop d’occasions claires.

Scott McTominay a conclu la victoire avec une superbe finition de 35 verges après qu’Ederson a été puni pour sa deuxième erreur du match.

Solskjaer était naturellement fier de la performance de son équipe et a salué le lien établi par Anthony Martial et Bruno Fernandes.

Il a déclaré à Sky Sports: «Le désir, l’attitude, l’engagement, la connexion entre les fans et les joueurs m’ont le plus plu.

«Parfois, nous les avons pressés, repoussés, nous avons essayé d’être agressifs.

«Nous leur avons fait faire des erreurs et nous sommes satisfaits du résultat.

“Anthony [Martial] et Bruno [Fernandes] ont frappé si off. C’est un privilège d’être le manager d’une équipe avec cette attitude. Vous ne pouvez pas demander plus. Ils vont également s’améliorer en tant que joueurs.

«Ces petites choses vont venir mais c’est un privilège et ils veulent écouter les conseils. Pour nos joueurs, battre une équipe comme Manchester City est fantastique, je suis ravi pour eux. »

