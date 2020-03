Solskjaer n’a aucun problème avec le fait que la Premier League ne se joue pas

Date de publication: Mercredi 11 mars 2020 9:02

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, comprendrait que la saison soit interrompue en raison de la pandémie de coronavirus qui balaie le monde.

Les matchs de football sont forcés à huis clos et même suspendus à travers le continent dans le but d’étouffer la propagation alarmante de Covid-19.

Les 16 derniers matches aller de la Ligue Europa unie au LASK sont parmi les personnes concernées, les autorités autrichiennes ayant annoncé mardi des restrictions, ce qui signifie que seulement 500 personnes pourront assister au choc de Linzer Stadion jeudi.

Les géants d’Old Trafford ont publié un communiqué à la veille du match disant que “tous les matches à domicile devraient se dérouler comme prévu”, le club surveillant l’évolution de la situation.

Mais le spectre du football anglais contraint de fermer ses portes se profile et d’énormes points d’interrogation pèsent sur les compétitions, tant au niveau des clubs qu’au niveau international.

Lorsqu’on lui a demandé s’il comprendrait que la Ligue Europa et la Premier League soient écourtées et non jouées, le patron de United Solskjaer a déclaré: «Je comprendrais oui, dans les circonstances.

“C’est aux experts de décider et la principale préoccupation doit être la santé du grand public et la décision qui sera prise, nous reviendrons.”

Solskjaer a fait face aux médias à peine 90 minutes après que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que l’épidémie de Covid-19 était une pandémie, le virus dominant la conférence de presse avant-première du match LASK.

“Les joueurs sont concentrés et concentrés sur le travail”, a déclaré le patron de United avant de mener son équipe sur un terrain presque vide.

«Bien sûr, ce sont des circonstances difficiles – pas seulement pour le football, mais dans toute la société.

“Donc, pour nous, nous devons juste faire ce qu’on nous dit et continuer le jeu si les autorités pensent que c’est ce que nous devons faire.

«Nous allons devoir créer notre propre atmosphère au sein de l’équipe, dans le jeu.

«Ils ont l’habitude de s’entraîner sans spectateurs de toute façon et nous avons parfois des matchs amicaux à huis clos.

“Je ne doute pas que mes joueurs sont concentrés et prêts à jouer, même s’il n’y a pas de spectateurs là-bas.”

Solskjaer ne pense pas qu’aucun de ses joueurs ait été testé pour le coronavirus et le patron de United n’a pas l’intention de jouer le match retour la semaine prochaine à huis clos à Old Trafford.

L’ancien attaquant a plaisanté en disant qu’il était habitué à un tel environnement depuis son passage en Norvège et que le diplômé de l’académie Scott McTominay est prêt pour les particularités du match de jeudi.

“Chaque fois que vous grandissez et que vous jouez à des matchs de moins de 18 ans, des matchs d’équipe de réserve, vous avez l’habitude de jouer devant des foules moindres que lorsque vous arrivez dans la première équipe”, a déclaré le milieu de terrain local, qui s’est écarté une question sur les rivaux de Liverpool se voyant refuser le titre par le virus.

«Nous jouons devant 75 000 personnes à Old Trafford, donc ce sera évidemment étrange de jouer un match de la première équipe comme ça.

“Mais, pour les garçons, nous devons juste rester concentrés, garder la mentalité la même et continuer à faire ce que nous avons fait et, évidemment, c’est essayer de gagner des matchs de football.

“Donc, pour nous, pas vraiment de changements énormes, mais c’est vraiment dommage qu’évidemment les fans des deux côtés ne puissent pas venir et j’espère que nous allons faire le tri le plus tôt possible.”

Le Linzer Stadion vide ne pouvait pas opposer davantage à un Old Trafford, où McTominay a remporté une victoire mémorable 2-0 contre ses voisins de Manchester City à la mort dimanche.

Anthony Martial a marqué l’autre but mais fait partie des absents en Autriche, tandis que Solskjaer a révélé que Paul Pogba n’est pas prêt pour l’entraînement complet alors qu’il se remet d’un problème de cheville de longue date.

“Anthony s’est blessé en glissant dans le poste, il n’est donc pas prêt pour ce match”, a déclaré le patron de United.

“J’espère qu’il peut être prêt pour dimanche (contre Tottenham) mais je ne suis pas sûr. Il se débat un peu.

«Paul se rapproche. Mais aujourd’hui, il n’était pas avec l’équipe. Il n’est pas encore formé avec l’équipe, ou complètement avec l’équipe, donc la semaine prochaine, il sera prêt. “

