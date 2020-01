Solskjaer n’a jamais été une solution pour Man Utd …

Date de publication: Mercredi 22 janvier 2020 10:43

Il n’y a vraiment que deux articles à écrire Manchester United en ce moment. Le premier n’est qu’un hurlement insensé de leurs insuffisances, visant tout ce que le club ne parvient pas à faire, même à distance. Le second célèbre des victoires morales mineures, comme seulement s’inclinant 2-0 contre Liverpool ou la performance encourageante, mais isolée d’une perspective académique.

Le ton est donc accablant ou condescendant, avec rarement rien entre les deux.

le Défaite de 0-2 contre Burnley mercredi soir était lugubre. Il est venu sans atténuation et sans points positifs, mais United a épuisé le vocabulaire de tout le monde il y a longtemps et ce type de pertes n’a pas de nouvelles descriptions. Ils étaient statiques et laborieux, poreux et sans inspiration; tout ce qu’ils sont toujours les nuits comme ça.

Un angle différent, alors: quel est le but ici? Au lieu de simplement rebondir avec le récit de la saison, de lancer des mots durs lorsque United perd et des mots vaguement positifs quand ils ne le font pas, il est plus productif de demander en quoi cette lutte sans joie est réellement en faveur.

Quel est le meilleur résultat possible?

Si, par exemple, la possibilité de licencier Ole Gunnar Solskjaer a été retiré de l’équation, s’il avait une sorte de contrat plaqué de fer qui empêchait que cela se produise, alors où United pense-t-il qu’ils seraient dans cinq ans?

Pas où espèrent-ils être, en croisant les doigts et en écrivant chèque après chèque, mais quel – sur la base de tous les indicateurs cette saison et la dernière – est leur scénario le plus probable?

Ils seraient exactement là où ils sont maintenant. Tout le monde sait ça; c’est une conclusion inévitable. Ils joueraient de la même manière, ils concéderaient les mêmes buts et serpenteraient dans le même cul de sac offensif.

Il n’y a aucune idée dans cette équipe. Il n’y a rien en eux qui mérite évidemment d’être persévéré. S’il y avait une vague étincelle dans l’attaque ou un semblant de chimie au milieu de terrain, alors, peut-être, il y aurait une excuse pour jouer stupide et continuer.

Mais les performances ne font que croître sans vie. La négativité devient également si répandue que même les nouveaux joueurs ont été contaminés, même ceux qui étaient censés faire partie de la reprise.

Harry Maguire semble plombé et maladroit, Chris Wood et Jay Rodriguez se montrant trop vifs pour lui mercredi soir. Wood est un bon joueur qui a une excellente semaine, mais – vraiment – un centre-centre de 80 millions de livres sterling ne devrait pas être vulnérable à un simple mouvement. C’est un obélisque, un bélier, un gros bloc de fer. Mais il était encore trop agile.

Aaron Wan-Bissaka semble en fait choqué par ce qu’il a trouvé dans son nouveau club. Il ne ressemble pas non plus à un joueur de 50 millions de livres sterling. Il ne ressemble plus à la personne sur sa photo de dévoilement. Ce sourire a disparu il y a longtemps, effacé par la prise de conscience qu’il n’a pas vraiment signé pour Manchester United après tout.

Il y a donc des signes de décomposition partout. Ce sont des actifs qui tournent mal. Les seuls joueurs présentant de la vie sont ceux qui le feraient très probablement avec ou sans Solskjaer. Mason Greenwood est clairement très talentueux, mais son avenir n’a pas besoin de la rhétorique norvégienne. Brandon Williams est également très compétent, mais sa place dans l’équipe semble assurée par le recrutement inutile du club.

Quelles sont donc les raisons de poursuivre cette affreuse dérive? Si quelque chose doit être enduré, cela doit être dans un but. Mais United de Solskjaer ne marche pas résolument sous la pluie vers quelque chose, ils sont juste debout dans la bruine, se mouillant et toujours plus misérable d’heure en heure.

Encore une fois, quel est le point?

C’est un homme gentil et il n’est pas entièrement responsable de cette situation. Il est possible de le croire, mais comprenez toujours que cela dure depuis trop longtemps déjà. La famille Glazers et Ed Woodward sont le problème, oui, mais Ole Gunnar Solskjaer n’a jamais été une sorte de solution.

Seb Stafford-Bloor est sur Twitter.