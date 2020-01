Solskjaer n’est pas d’humeur à se détendre malgré la grande victoire de Man Utd

Date de publication: dimanche 26 janvier 2020 5:38

Ole Gunnar Solskjaer dit qu’il n’est pas affecté par les gens qui veulent que Manchester United échoue.

Les Red Devils ont remporté leur plus grande victoire en compétition depuis l’époque de Sir Alex Ferguson en battant Tranmere Rovers 6-0 au quatrième tour de la FA Cup.

United a dû surmonter des conditions beaucoup plus boueuses que ce à quoi ils sont habitués, mais Solskjaer était heureux de pouvoir s’en tenir à un plan de match qui ressemblait à leur schéma habituel.

«Beaucoup a été dit et écrit sur ce terrain. Nous l’avons bien joué », a insisté Solskjaer.

“Nous ne voulions pas en faire un combat à longue balle parce que ce n’était pas le jeu que nous voulions. Nous avons posé le ballon et marqué de beaux buts.

«Nous avons de bons footballeurs. Ils donnent tout à chaque match. »

Chaque but a été marqué par un joueur différent, y compris de rares frappes pour Jesse Lingard et Phil Jones, les premiers buts de United pour Harry Maguire et Diogo Dalot, et les buts des attaquants Anthony Martial et Mason Greenwood – ce dernier obtenant son 10e but de la saison.

Solskjaer était ravi que deux de ses attaquants se soient intensifiés en l’absence de Marcus Rashford.

“Brillant. Il est important que nous diffusions cela au sein de l’équipe. Nous avons perdu Marcus pendant un petit moment. Nos deux attaquants ont marqué – un regain de confiance pour tout le monde. »

L’action a commencé à un rythme effréné, avec Solskjaer bien conscient de la menace que Tranmere représentait avec leur démarrage rapide. Cependant, il a souligné que marquer trois buts au début pour surmonter la tempête avait aidé à calmer United.

«Vous vous attendez à ça. Ils ont eu le coup de pouce de passer, à la maison, mettre quelques balles dans les canaux avec des coins et des coups de pied arrêtés. Mais lorsque vous marquez deux ou trois buts en succession rapide, c’est assis et profitez du jeu et laissez les joueurs l’apprécier. “

Alors qu’une victoire était attendue, sa marge a peut-être aidé à convaincre certains des sceptiques de Solskjaer. L’entraîneur a été sous pression en raison de la forme incohérente de United, mais il maintient qu’il garde la tête froide.

“Je ne sais pas ce que vous avez dit et écrit. Vous pouvez voir que tout le monde voulait que nous échouions, mais cela ne me dérange pas. Je ne peux pas monter et descendre [emotionally].

«Je suis heureux mais ne me détendrai pas. Deux gros matchs à venir. “