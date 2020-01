Solskjaer nomme une solution improbable à la crise du milieu de terrain de Man Utd

Date de publication: samedi 4 janvier 2020 2:23

Manchester United pourrait choisir de déployer Timothy Fosu-Mensah au milieu de terrain alors que la crise des blessures s’intensifie, selon Ole Gunnar Solskjaer.

Les blessures récentes de Paul Pogba et Scott McTominay se sont gravement affaiblies Uni au milieu de terrain, et Solskjaer a admis que cela met la pression sur Nemanja Matic et Fred.

Fosu-Mensah se rapproche de sa pleine forme après s’être blessé lors d’un prêt à Fulham le dernier mandat et Solskjaer pense que le défenseur pourrait offrir aux Red Devils une autre option en tant que milieu de terrain profond.

“Tim, évidemment quand il revient, il est capable de jouer au milieu de terrain”, Solskjaer a déclaré avant le match de troisième manche de la FA Cup contre les Wolves de Man Utd.

“Ouais, [Andreas Pereira has] joué quelques jeux là-dedans. Il ne nous laisse pas tomber là-dedans, il est donc une option. »

Concernant l’avenir du milieu de terrain Nemanja Matic, Solskjaer a ajouté: «Nemanja restera. Il a travaillé dur pour rentrer et maintenant il est là et il joue bien.

“Il y a toujours une chance pour [a new contract], bien sûr qu’il y en a. C’est ce que vous faites sur le terrain qui est le facteur décisif.

«Si quelqu’un abandonne, vous devez être prêt et saisir votre opportunité et je pense qu’il a bien fait.

“Nous avions quatre joueurs en forme pour deux postes au début de la saison, et nous avons senti que nous n’avions pas trouvé le bon [midfielder] pour la bonne valeur.

“Mais nous avons cherché à renforcer l’équipe dans plusieurs positions.”