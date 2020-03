Solskjaer parmi les meilleurs tacticiens? Tu blagues…

Envoyez vos réflexions – et vos réponses à notre quiz de Premier League impossible – à theeditor@football365.com.

Sol à la recherche

Matin,

Ressentez juste le besoin de passer à la défense de f365 (pas quelque chose que je fais habituellement dans mes e-mails) mais William Douglas Foster a sûrement dû prendre le p *** quand il a dit que l’ole devrait être parmi les meilleurs tacticiens de la Premier League?

Permettez-moi de le décomposer, de le rendre vraiment simple pour vous William. United attend une équipe pour venir sur eux, saboter une longue balle à martial qui fait un million de tours (échouant avec chacun) avant que le ballon ne frappe son cul et il tombe parfaitement pour que rashford tape le ballon – après 10 tentatives, je pourrait ajouter.

Vous parlez de ce meneur de jeu incroyable, mais vous ne parlez pas des équipes contre lesquelles il a joué. Il me semble que Ole et sa tactique incroyable contre Burnley le 22 janvier ont perdu 2-0. Il me semble que je me souviens du club bruge surpassant avec votre * incroyable * joueur de jeu. United a dessiné avec Everton (yup le même qui a été écrasé par Chelsea quelques matchs plus tard) en battant le puissant derby et Rochdale. Oui, United Beat Man City (incroyable organiser une fête)

C’est la pire saison de points pour l’homme uni depuis 1986. Ole en est responsable (pas un conseil d’administration car ils ne forment pas / ne forment pas l’équipe)

Il n’y a pas d’agenda, United n’est plus un grand club. Ils sont un gâchis total.

Si ole reconstruit * tranquillement * le “plus grand club du monde”, il est si silencieux que j’entends des grillons gazouiller / tousser en Chine.

Merci pour le fou rire William. M’a encouragé.

Ade (ramenez le football s’il vous plaît) Guildford

Vérification de Mike

En tant que fan de Newcastle, je vous ai dit Mike Ashley était un méprisable, sans cœur, sans tripes, sans idée, égoïste, à tête de cochon.

Je vous l’ai dit non pas PARCE QUE je suis un fan de Newcastle mais en étant un m’a donné un accès unique à lui et à ce qu’il est.

Avec un peu de chance, ce dernier acte mettra un terme à tout supporter d’autres clubs essayant de nous dire qu’il est «en fait» un bon homme d’affaires ou qu’il s’est bien comporté à Newcastle. Il ne l’est pas et il ne l’a pas fait.

Et même s’il l’était ou qu’il l’a fait, nous en soucions-nous? Nous ne voulons rien avoir à faire avec un imbécile méprisable, sans cœur, sans tripes, sans idée, égoïste et à tête de cochon.

Je supplie que ce dernier spectacle de cirque crée une situation dont il ne peut pas revenir. J’espère qu’il recevra le livre de son choix et que son règne de terreur sera terminé.

Ce pays n’a pas besoin de gens comme lui pour «sauver nos rues». Le gars a signé une décision qui aurait pu entraîner la mort de la rue principale. Mouvement Ashley classique. Écume classique. F * ck off.

Ginger Pirlo

Nous devons parler de Kevin

En ce qui concerne la conversation récente à propos des joueurs que personne n’a noté sauf vous, j’ai ici un bon candidat: Kevin Mirallas. Et je dis cela en tant que fan de Liverpool!

À l’époque où Mirallas jouait pour les caramels, j’avais l’habitude de faire l’éloge de lui et j’étais sûr qu’il allait passer à de plus grandes choses. Personne – pas même les fans d’Everton – ne semblait penser qu’il était autre chose que moyen ou parfois bon, mais j’ai toujours pensé qu’il était fantastique jusqu’au moment où il a quitté Everton. Quand il avait un plongeon dans la forme, je faisais des excuses et disais aux gens qu’ils devaient lui donner du temps et j’étais confus quant à la raison pour laquelle il était tellement sous-estimé. Avec le recul, je ne sais vraiment pas pourquoi je pensais qu’il était tellement meilleur que quiconque le pensait.

Turiyo Damascene

PS: Temps de confession – je ne déteste pas vraiment Everton mais c’est une histoire pour un autre email

Plus de degrés de séparation – le principe de Sheringham à Aubameyang

Super de voir le jeu de mon jeu – excuses, ça a fini par être un peu facile avec Kolo!

En réponse à David Williams (BHAFC), l’itinéraire le plus simple passe par Man United. Schmeichel (Sr) était à Utd avec Ryan Giggs, qui était à Utd avec Jonny Evans, qui est maintenant à Leicester avec Schmeichel (Jr).

Ce que j’aurais dû clarifier hier, c’est que vous ne pouvez pas utiliser des joueurs internationaux, sinon c’est trop facile!

Mon prochain (et j’espère un peu plus difficile): pouvez-vous passer du meilleur buteur de la première saison de PL, Teddy Sheringham, au meilleur buteur de la saison dernière, Pierre-Emerick Aubameyang? (rappelez-vous – pas d’internationaux!)

Bonne chance!

Lee (je me demande combien de temps il faudra aux gens pour en avoir marre), LFC

En réponse à Guillaume;

Tony Adams> Marc Overmars> Rivaldo> Casemiro> Angel Di Maria

En voici un,

Christian Vieri et Luka Milivojević

Néill, (aimant ces jeux), Irlande

Guillaume, Ottawa. Tony Adams -> Sol Campbell -> Wayne Rooney -> Di Maria

Que diriez-vous de Bryan Robson à Jack Grealish

Neil (à domicile), Londres.

XI de nationalité

Bonjour,

Probablement trop tard, mais voici un United XI qui remonte à quelques années. Des arrières potentiellement dangereux, mais le reste de l’équipe me semble assez équilibré,

1 Schmeichel (Danemark)

2 Rafael (Brésil)

3 Jimmy Nicholl (Irlande du Nord)

4 Roy Keane (Irlande)

5 Nemanja Vidic (Serbie)

6 Martin Buchan (Écosse)

7 Eric Cantona (France)

8 Paul Scholes (Angleterre)

9 Carlos Tevez (Argentine)

10 Cristiano Ronaldo (Portugal)

11 Ryan Giggs (Pays de Galles)

J’ai aimé l’idée de jouer la saison en Chine, tout simplement parce que c’est là que je vis.

Faites attention à tout le monde, et faites l’isolement. Vivant là où je suis, j’ai vu que cela fonctionne vraiment. Et avant l’un des tropes «La Chine ment», j’ai parlé à plus de 50 amis et collègues à travers le pays qui ne connaissent personne qui a attrapé le virus. Si le gouvernement local mentait, ce serait une très faible probabilité.

Ged Biglin

Je pensais que j’aurais un essai au Different Nationalities XI mais dans une perspective unie.

GK: Schmeichel (Danemark)

RB: Rafael (Brésil)

CB: Stam (Pays-Bas)

CB: Vidic (Serbie)

LB: Irwin (ROI)

RW: Ronaldo (Portugal)

CM: Scholes (Angleterre)

CM: Fletcher (Écosse)

LW: Giggs (Pays de Galles)

CF: Cantona (France)

CF: Solskjaer (Norvège)

Quelques omissions notables à Keane et Gary Neville, mais Scholes allait toujours être l’Anglais dans mon équipe étant donné que je le crois honnêtement être le meilleur joueur que j’ai jamais vu à United. Irwin prend la position LB sur le mérite, mais aussi parce que je ne pouvais penser à personne d’autre qu’Evra pour LB, et cela ne signifierait pas de place pour Cantona, ce qui est fondamentalement illégal lors de la constitution d’une équipe United. J’aurais aimé pouvoir remonter plus loin dans le temps et trouver de la place pour Law et Georgie Best, mais j’ai essayé de rester avec les joueurs dont je vis la carrière, plutôt que d’en entendre parler.

Dans l’ensemble, je dirais que c’est une équipe potentiellement gagnante pour le titre. Ce dos 5 est incroyable à l’exception évidente de Rafael, bien que je me souvienne de lui comme d’un joueur assez décent et qu’il était un peu vexé quand il a été vendu. Le milieu de terrain est excellent, avec Scholes dictant le tempo, Fletcher remplaçant comme un Keano budgétaire, tandis que les positions larges fourniraient le rythme, la ruse et les buts et les aides par le bateau. Cantona est capitaine du côté, bien qu’il y ait des leaders dans toute l’équipe, tandis que Solskjaer se voit attribuer la place restante, car je ne peux pas avoir Rooney, Van Nistelrooy ou Van Persie sur le côté (pensé à tricher et à avoir la version non-unie de Forlan, mais Solskjaer était incroyable pour nous et une véritable légende du club).

Jack (Je doute que quiconque s’en soucie, mais Séville est la meilleure équipe que le monde ait jamais vue sur ma sauvegarde de Football Manager) Manchester

Kevin de Nottingham, je vais relever votre défi avec ma version de Liverpool. Cette équipe prendrait quelques coups!

GK: Alisson (Brésil)

DR: Babbel (Allemagne)

DC: van Dijk (Pays-Bas)

DC: Hyypia (Finlande)

DL: Robertson (Écosse)

DMC: Mascherano (Argentine)

MC: Alonso (Espagne)

AMC: Gerrard (Angleterre)

RF: Salah (Égypte)

CF: Suarez (Uruguay)

LF: Mane (Sénégal)

Hou la la! Pour être honnête, ce n’est pas loin d’être le meilleur PL XI du LFC!

Vinny (LFC) Colchester

Oh, je viens de voir un peu le mode expert…

Eh bien, Klopp doit prendre le contrôle, donc Finnan (Eire) peut remplacer Babbel!

Vinny (LFC) Colchester

Un excellent moyen de passer du temps à venir avec les nationalités XI. Je suis allé un peu plus loin (j’ai beaucoup de temps disponible) et j’ai opté pour une équipe et un manager de 18 joueurs, jouant un 4-3-3:

GK: Allison (Brésil)

RB: Steve Finnan (ROI)

CB: Virgil Van Djik (Pays-Bas)

CB: Daniel Agger (Danemark)

LB: Andy Robertson (Écosse)

CM: Steven Gerrard (Angleterre)

CM: Xabi Alonso (Espagne)

CM: Javier Mascherano (Argentine)

LW: Sadio Mane (Sénégal)

CF: Luis Suarez (Uruguay)

RW: Mo Salah (Egypte)

Subs

Jezey Dudek (Pologne)

Martin Skrtel (Slovaquie)

Joel Matip (Cameroun)

Momo Sissoko (Mali)

Naby Keita (Guinée)

Djibril Cisse (France)

Divock Origi (Belgique)

Manager – Klopp (Allemagne)

En fait, je pense que démarrer XI en particulier pourrait être phénoménal s’ils étaient tous à leur apogée sous Jurgen, le banc n’est pas trop minable non plus! Pas sûr que de nombreuses parties pourraient rivaliser avec celui-ci!

Matt P (LFC)

Je pensais que j’essaierais les différentes nationalités XI pour le puissant PREMIER LEAGUE WINNING Leicester City et je pensais que ce serait vraiment facile car nous sommes les meilleurs.

Mais cela s’est avéré assez délicat étant donné que nous n’avons pas été aussi bons pendant la plupart de notre bref séjour en Premier League et cela est particulièrement vrai du département des frappes où nous avons soit a) été totalement dépendants de Jamie Vardy (dans l’équipe – natch), b) avait beaucoup trop de maudits attaquants de type Englisher donc je ne peux pas les ajouter ou c) avait des forriners de sh * te absolus.

Donc, cela me laisse avec Shinji soutenir JV à l’avant, mais, hé, ce partenariat a conduit à un titre et c’est une équipe qui ne prend pas de frisson de l’opposition à l’arrière. Je prédis que nous ferons 1-0 notre chemin vers la gloire avec ce XI:

GK: Kasper Schmeichel (Danemark)

RB: Ricardo Pereira (Portugal)

CB: Jonny Evans (Norn Iron)

CB: Robert Huth (Allemagne)

LB: Christian Fuchs (Autriche)

RM: Riyad Mahrez (Algérie)

CM: Esteban Cambiasso (Argentine)

CM: N’golo Kante (France)

LM: Muzzy Izzet (Turquie)

FW: Jamie Vardy (Angleterre)

FW: Shinji Okazaki (Japon)

Rob (ce milieu de terrain me fait tous picoter à l’intérieur), Leicester

Oof. Tricky one pour moi en tant que fan de Coventry, ceci. Historiquement, c’est vraiment une maison pour les joueurs britanniques et irlandais qui ont des importations exotiques étranges. Cela n’a signifié aucune place pour Dion Dublin, Robbie Keane, Magnus Hedman, Joe Cole, Arjan de Zeeuw ou, euh, Steve Froggatt selon mes besoins ces nationalités ailleurs. Quoi qu’il en soit, imaginez ces joueurs à leur apogée.

Steve Ogrizovic (Angleterre)

Mikkel Bischoff (Danemark)

Muhamed Konjic (Bosnie-Herzégovine)

Gary Breen (Irlande)

Roland Nilsson (Suède)

Aron Gunnarsson (Islande)

George Boateng (Pays-Bas)

Gary McAllister (Écosse)

Mustapha Hadji (Maroc)

Peter Ndlovu (Zimbabwe)

Yakubu (Nigéria)

L’alternative serait de mettre de Zeeuw en défense à la place de Bischoff et de remplacer Boateng par Cole, mais ce milieu de terrain semble terriblement léger. Changez McAllister pour Gordon Strachan, je suppose…? Quoi qu’il en soit, voilà.

Le F365 Show est en pause jusqu’à ce que le football revienne. Abonnez-vous maintenant prêt pour son glorieux retour. En attendant, écoutez le dernier épisode du podcast des années 2000 de Planet Football, The Broken Metatarsal.