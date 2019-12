Solskjaer: "Pogba est le meilleur milieu de terrain du monde"

Les Français pourraient débuter dans le duel contre Newcastle.

Lors de la conférence de presse précédant la boxe Da, Ole Gunnar Solskjaer a parlé de la récupération de Paul Pogba, qui est revenu sur le terrain après avoir surmonté une blessure, dans le duel contre Watford.

«Vous pouvez jouer n'importe où, vous pouvez jouer au centre du terrain. Il peut être profond, jouer avec de longues passes. Vous pouvez télécharger plus et combiner. Martial, Rashford et lui peuvent créer des opportunités de ce côté. »

🚨 Ole a fait allusion à l'implication potentielle de @ PaulPogba dans #MUNNEW le lendemain de Noël.

Mise à jour complète des nouvelles de l'équipe #MUFC 👇

– Manchester United (@ManUtd) 24 décembre 2019

«C'est la beauté d'avoir Paul, car il est le meilleur milieu de terrain du monde. Vous pouvez jouer tous les rôles. Il y aura toujours une dispute avec lui, mais c'est formidable de le retrouver », a déclaré le stratège.

De plus, Pogba pourrait participer avec Manchester United depuis le départ, ce jeudi au match contre Newcastle.