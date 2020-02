Solskjaer prévoit un double raid d’attaquant alors que Man Utd s’associe à Raul Jimenez

Date de publication: samedi 8 février 2020 15h45

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, visera des accords pour signer deux nouveaux attaquants cet été, selon des informations.

La recherche désespérée de United pour décrocher un nouvel avant-centre le jour de l’échéance a finalement porté ses fruits avec des minutes à perdre quand il a été annoncé un accord pour Odion Ighalo avait été conclu.

Leur approche quelque peu dispersée a vu des gens comme Edinson Cavani, Danny Ings, Islam Slimani, Dries Mertens, Salomon Rondon et – peut-être le plus bizarrement – Adolfo Gaich tous mentionnés comme cibles lors d’une dernière journée effrénée.

Cependant, étant donné qu’Ighalo n’est arrivé que pour un prêt de six mois, United ne semble pas vouloir, à ce stade, rendre le déménagement permanent.

Et cela, selon ESPN, verra United et Solskjaer cibler deux nouvelles recrues d’attaquants cet été.

Les départs estivaux de Romelu Lukaku et Alexis Sanchez ont laissé United light dans le département des frappes et le club n’a eu que Marcus Rashford, Anthony Martial et l’adolescent Mason Greenwood pour faire appel, avant la capture d’Ighalo cette saison.

Cependant, des plans sont en cours pour renforcer l’attaque de United à long terme et il est suggéré que le club explore à nouveau la possibilité de signer Edinson Cavani.

L’Uruguayen prolifique quittera le Pars Saint-Germain en tant que joueur autonome cet été après avoir été délogé des trois premiers du club par la signature du prêt Mauro Icardi.

Et tandis que l’Atletico Madrid semble favori pour le signer, United serait disposé à verser un salaire énorme à l’homme de 32 ans dans le but de le convaincre de déménager à Manchester et malgré cet avertissement de son agent.

United envisage également de déménager pour le leader du RB Leipzig, Timo Werner, qui a une clause de sortie de 60 millions d’euros dans son accord, tandis que Moussa Dembele de Lyon reste une cible malgré Apparente détermination de Chelsea à l’amener à Stamford Bridge.

Cependant, un homme qui semble se hisser au sommet de la liste de souhaits de Solskjaer est l’attaquant prolifique des Wolves Raul Jimenez.

À Jimenez, United pense que l’international mexicain possède les bons attributs nécessaires pour mener la ligne à Old Trafford.

Le joueur de 28 ans a marqué 20 buts en 37 matches jusqu’à présent cette saison et Solskjaer pense que l’attaquant offrirait quelque chose de différent à Martial, Rashford et Greenwood.

Il a été affirmé le mois dernier que United avait demandé l’aide du super-agent Jorge Mendes pour tenter de négocier un accord d’été pour Jimenez, avec des frais de 50 millions de livres sterling envisagés.

Bent croit que Jimenez a beaucoup d’admirateurs

Et Darren Bent estime que les Loups auront du mal à garder les services de Jimenez la saison prochaine, le pandit disant à Football Insider qu’il a entendu dire qu’il y avait déjà beaucoup d’intérêt pour l’ancien attaquant de Benfica.

“Quelle signature il a été”, Courbé m’a dit. «C’est un très bon joueur qui a connu une excellente saison.

“D’après ce que j’entends, il y aura beaucoup de grands clubs qui essaieront de le signer cet été.

«Il pourrait faire un travail à Chelsea. Je peux voir Manchester United ou Chelsea venir le remplacer.

“Jimenez connaît la Premier League, c’est donc l’avantage qu’il serait un excellent signe pour l’un ou l’autre.”

Un attaquant qui semble destiné à faire partie de l’équipe de Solskjaer la saison prochaine est Alexis Sanchez.

L’ancienne star d’Arsenal semblait avoir terminé à Old Trafford lorsqu’il a été prêté à l’Inter cet été.

Cependant, parlant le mois dernier, Solskjaer a soutenu le joueur pour retourner à Old Trafford et faire taire les critiques.

«Bien sûr, il a lui-même des normes élevées que vous exigez de vous-même.

“Quand cela ne fonctionne pas pour vous, comme cela n’a clairement pas été le cas et qu’il a eu des blessures, alors il est difficile de cliquer soudainement et de mettre cette confiance.

“Donc [we’ve had] chats individuels mais, bien sûr, c’est un nouveau départ pour lui avec moi et Mike [Phelan] à venir – c’est peut-être un nouveau souffle pour lui. J’espère que nous pourrons voir le meilleur de lui parce qu’il est un joueur de haut niveau. “

Il a ajouté: «Nous avons eu le problème de sa blessure – c’est le problème ici maintenant. Donc, il n’a pas vraiment eu la chance de faire ses preuves ou de montrer ce qu’il peut faire et cela prendra encore du temps avant que nous puissions dire avec certitude qu’Alexis est à 100% en forme et qu’il a eu de nombreux matchs en fuite. Ensuite, nous nous attendons à voir le meilleur niveau auquel il puisse jouer. »

Pendant ce temps, Ighalo, un nouveau recruteur, ne voyagera pas avec ses nouveaux coéquipiers lors de leur voyage de camp d’entraînement en Espagne en raison des craintes croissantes que le coronavirus l’empêche d’être renvoyé dans le pays.