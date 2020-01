Solskjaer promet des renforts pendant que les fans de Man Utd s’expriment

Date de publication: jeudi 23 janvier 2020 8:08

Ole Gunnar Solskjaer a promis aux fans de Man Utd que le club faisait tout ce qu’il pouvait pour améliorer l’équipe après la défaite à domicile contre Burnley.

La défaite de dimanche face à Liverpool, rival de la table, a été aggravée mercredi soir alors Clarets remporte une première victoire à Old Trafford depuis 1962.

Chris Wood a ouvert le score et une victoire mémorable 2-0 a été conclue avec style par le favori de la ville, Jay Rodriguez, dont la superbe frappe a assombri l’humeur des fidèles unis.

La grande majorité des partisans étaient debout lorsque des chants de «se lever si vous détestez les vitriers» ont résonné à Old Trafford, où le vice-président exécutif Ed Woodward a également coupé la flak.

A demandé comment Uni convaincre les fans déçus que les choses vont changer quand il n’y a aucune preuve de progrès sur le terrain, le patron de United Solskjaer a déclaré: «Aujourd’hui, il n’y a pas eu de fin, parce qu’à la fin vous vous sentez désillusionné, comme vous le dites, parce que peut-être ils font.

“Mais pour nous, nous devons simplement nous en tenir à nos valeurs, à nos croyances et en sachant qu’il est inutile de se sentir désolé pour vous-même.

“Vous devez sortir avec le même engagement demain, le lendemain, préparez-vous pour dimanche.

«Nous savons que nous avons eu X matchs depuis le début de décembre et ils sont très tendus.

«Certains d’entre eux ont probablement joué plus que ce qu’ils auraient dû et prévu, plus mentalement que physiquement. Je pense qu’ils ont besoin de la pause de mi-saison.

Unis sont sans acteurs clés tels que Marcus Rashford, Scott McTominay et Paul Pogba se sont blessés pour le moment, mais le match de mercredi a mis à nu les lacunes de l’équipe.

Les renforts en attaque et au milieu de terrain, où Bruno Fernandes du Sporting est une cible, semblent cruciaux à ce stade, mais la date limite de transfert de janvier est imminente.

“Nous travaillons pour nous améliorer et faire entrer les joueurs et nous espérons pouvoir obtenir quelque chose de plus”, a déclaré Solskjaer.

«Je pense que tout le monde peut voir que ces joueurs sont étirés. Ils sont étirés et je n’ai absolument rien à redire sur aucun d’entre eux car ils donnent absolument tout ce qu’ils ont. “

Pendant ce temps, l’agent de Pogba, Mino Raiola, a déclaré que le milieu de terrain pourrait envisager de quitter Manchester United cet été.

Dans une interview accordée à Sky Sports News, Raiola a déclaré: «Je m’attends à ce que mes joueurs soient heureux et je m’attends à ce que les clubs soient heureux. Voilà mon travail. Je ne veux pas travailler devant ce qui pourrait arriver en été.

«Pour l’instant, il (Pogba) doit se remettre en forme et c’est mon travail de faire en sorte que les deux parties soient si heureuses. Si l’une de ces parties n’est pas satisfaite, il existe d’autres moyens de résoudre ce problème.

«Mais ce n’est pas aujourd’hui la façon de parler ou de spéculer. Je ne dis rien de sûr. Il n’y a qu’une chose sûre dans la vie et c’est qu’un jour vous mourrez. ” Lire la suite…