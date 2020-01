Solskjaer rayonne alors qu’il réagit à l’accord de Bruno Fernandes

Date de publication: Mercredi 29 janvier 2020 à 19h45

Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a insisté sur le fait que les négociations de transfert concernant Bruno Fernandes étaient «bonnes» alors que la star du Sporting se rendait en Angleterre pour son examen médical.

United a confirmé qu’un accord était en place, sous réserve de conditions médicales et personnelles, un jour après avoir fait une percée significative dans les pourparlers avec le Sporting au sujet des frais pour le joueur de 25 ans, qui est la cible numéro un de Solskjaer dans la fenêtre de janvier.

Solskjaer a réagi à l’annonce avant le match retour de la demi-finale de la Coupe Carabao United contre Manchester City.

“Nous sommes ravis d’avoir été d’accord avec le Sporting”, a-t-il déclaré à MUTV.

«Cela a été de bonnes négociations, nous savons à travers l’histoire que ce sont deux clubs qui se sont bien entendus et nous sommes parvenus à un accord.

«Nous devons simplement obtenir le contrat des garçons sur la ligne et faire les soins médicaux. J’espère que nous pourrons alors l’annoncer. »

Plus tôt, le club avait publié une déclaration confirmant la conclusion d’un accord.

“Manchester United est ravi d’annoncer qu’il a conclu un accord avec le Sporting Clube de Portugal pour le transfert de Bruno Fernandes”, a indiqué un communiqué du club. “Une nouvelle annonce sera faite en temps voulu.”

United paiera un montant initial de 46,6 millions de livres sterling, et 8,5 millions de livres sterling supplémentaires dépendront de la qualification de la Ligue des champions et des apparences du joueur.

Fernandes a 19 sélections pour le Portugal et les a aidés à remporter la Ligue des Nations l’été dernier.

La facture finale pourrait augmenter de 12,7 millions de livres supplémentaires sur la base d’un certain nombre de clauses supplémentaires basées sur les réalisations de Fernandes à long terme.

United devrait donner un contrat de quatre ans et demi à Fernandes, qui augmentera le nombre de joueurs sur le terrain après les départs de Marouane Fellaini et Ander Herrera, ainsi que des blessures à long terme à Paul Pogba et Scott McTominay.

Ils signeront un joueur qui a marqué 64 buts en 137 apparitions pour le Sporting depuis son arrivée de la Sampdoria en 2017.

United est également proche de recruter le jeune gardien de Southend Nathan Bishop.

Le joueur de 20 ans, qui a raté la défaite 3-1 de Southend contre Doncaster mardi soir alors qu’il avait un médecin avec un club sans nom, rejoindra l’équipe de développement de United si un accord est conclu.

Bishop, membre de l’équipe d’Angleterre des moins de 20 ans lors du tournoi de l’été dernier à Toulon, a fait 39 apparitions pour Southend depuis ses débuts en décembre 2017.

Alors qu’ils clôturent sur deux signatures, United pourrait encore déplacer certains joueurs dans les dernières heures de la fenêtre de transfert.

Mardi, Solskjaer a minimisé les suggestions selon lesquelles Marcos Rojo était sur le point de rejoindre l’ancien club Estudiantes en prêt, mais il est entendu qu’un accord reste possible.

Rojo, 29 ans, n’a fait que neuf apparitions pour United cette saison.