Solskjaer réagit après que Man Utd a été moqué de Burnley

Date de publication: Mercredi 22 janvier 2020 10h55

Ole Gunnar Solskjaer dit que Manchester United «lèvera la main» et acceptera leur affichage dans un Défaite 2-0 à domicile contre Burnley “N’était pas assez bon”.

United a commencé la nuit à 30 points des leaders de la Premier League Liverpool Suivant leur défaite à Anfield dimanche et les supporters locaux ont exprimé leur mécontentement alors que les Red Devils ont subi une autre perte démoralisante.

Burnley a pris les devants six minutes avant la mi-temps alors que Ben Mee a sauté le plus haut dans la zone pour incliner la balle vers le bas pour que Chris Wood applique une première arrivée.

Et les visiteurs ont doublé leur avance de manière étonnante en deuxième période alors que Jay Rodriguez a frappé une frappe féroce sous le bar juste à l’intérieur de la zone, David De Gea étant confortablement battu à son poste le plus proche.

Solskjaer a déclaré à BT Sport: “Nous devons lever la main et dire que ce n’était pas suffisant.

«En première mi-temps, nous avons créé des demi-ouvertures mais nous n’étions pas assez pointus pour tenter notre chance. Ils étaient cliniques et efficaces et bien défendus. Nous ne pouvions pas les ouvrir.

«Les garçons ont donné tout ce qu’ils ont, mais ils vivent cette période pour la première fois de leur vie. Lorsque vous êtes à Manchester United, vous jouez dans le plus grand et le meilleur club du monde. Certains d’entre eux ont joué 10, 12, 15 matchs et ce n’est pas facile pour eux.

«Je vais les soutenir et les aider à surmonter cela. Nous ne pouvons rien faire d’autre que de lever la main et de dire que ce n’est pas suffisant.

«Vous pouvez en parler toute la journée et nous sommes déçus de nos points. Nous travaillons chaque jour pour que ces garçons s’améliorent et fonctionnent mieux que cela. »