Solskjaer réagit au tirage au sort de Man Utd et note les débuts de Fernandes

Date de publication: samedi 1er février 2020 8:02

Ole Gunnar Solskjaer pense que Manchester United a dominé les Wolves lors de leur match nul 0-0, tandis que Bruno Fernandes sera un «meilleur ajout».

Le joueur de 25 ans, qui est arrivé du Sporting Lisbonne jeudi en grande pompe, n’a pas été impressionné par son nouvel environnement et a eu des chances de tirer Uni a la victoire.

Les loups étaient également une menace et Adama Traoré était une poignée, mais aucune des deux parties n’a pu trouver une percée, car les hommes de Solskjaer n’ont pas encore profité d’une erreur de Chelsea.

Solskjaer a déclaré à Sky Sports: «C’était un jeu comme vous vous y attendiez vraiment. Nous avons dominé le jeu, nous avions beaucoup de possession, ils nous ont posé des problèmes sur les contre-attaques et les sets.

«Nous avons joué tellement de matchs au cours des derniers mois que les joueurs sont à plat ventre, les niveaux d’énergie sont en baisse et ont besoin d’une pause.

«Nous avons mis Bruno plus profondément sur le ballon pour nous. Je sentais que nous contrôlions également la première moitié.

«En seconde période, nous avons menacé un peu plus. Je pense que le personnel au sol a dû déplacer le but légèrement vers la droite!

«Bruno est un joueur de premier plan. C’est le premier match. En première mi-temps, tout le monde mettait le ballon dans les pieds et Bruno est de ceux qui, quand il se met dans les pieds, veut que les joueurs bougent devant lui et nous non.

“Il sera un excellent ajout.”