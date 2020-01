Solskjaer réplique à Van Persie: «Je ne suis pas au temps médiéval»

Date de publication: samedi 4 janvier 2020 10:45

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a riposté à critique de son style de gestion de l’ancien attaquant des Red Devils Robin Van Persie, disant: “Je ne suis pas à l’époque médiévale.”

Le Néerlandais a estimé que Solskjaer semblait trop optimiste à la suite de la défaite 2-0 contre Arsenal le jour du Nouvel An, ce qui laisse United à cinq points de la quatrième place de Chelsea en Premier League.

Van Persie a déclaré que Solskjaer “semble être un gars vraiment sympa” mais que le Norvégien devait être plus “méchant à certains moments” et “plus en colère” et a ajouté: “Vous devez avoir aussi peur pour votre entraîneur.”

Solskjaer, qui doit également gérer de nouvelles spéculations sur l’avenir du milieu de terrain vedette Paul Pogba, a déclaré que Van Persie n’était pas en mesure de juger de ses méthodes.

“Je ne connais pas Robin et Robin ne me connaît pas”, a-t-il déclaré avant le match de troisième tour de la FA Cup contre les Wolves.

“Il n’a probablement pas le droit de critiquer mon style de gestion et je ne changerai pas. C’est certain. Robin a pris mon numéro 20 (maillot) et c’est probablement tout ce qu’il va me prendre aussi. Parce que je ne suis pas à l’époque médiévale. “

La remarque de «l’époque médiévale» était perçue comme étant Solskjaer défendant ses méthodes de gestion de l’homme, qui semblent très éloignées de l’approche plus autocratique de son ancien patron de United, Sir Alex Ferguson.