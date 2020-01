Solskjaer répond aux critiques de Neville sur le recrutement de Man Utd

Date de publication: Mardi 21 janvier 2020 10:42

Ole Gunnar Solskjaer a déclaré qu’il n’avait «aucune plainte à formuler» avec le personnel de Manchester United après que Gary Neville ait critiqué le recrutement du club.

Les Red Devils ont perdu 2-0 contre Liverpool dimanche qui a maintenu United à la cinquième place du classement de la Premier League et à cinq points de la quatrième place de Chelsea.

Neville dit le fait que Homme Utd avoir la deuxième masse salariale la plus élevée au monde est “impardonnable” lundi et a ajouté que “quelque chose ne va vraiment pas” au club.

Sur les commentaires de Neville, Solskjaer a déclaré mardi: “Pour moi maintenant, nous avons perdu contre Liverpool, une équipe que vous dites tous fantastique et nous avons été dans le match jusqu’au dernier coup de pied de balle. Et pour moi, c’est un pas en avant.

“Et, bien sûr, nous sommes déçus de perdre le match. Nous ne voulons pas être derrière eux dans la ligue, mais il y avait des signes que nous étions sur la bonne voie, définitivement.

«Et, pour moi, ce n’est pas le moment de parler de recrutement. Nous attendons le prochain match contre Burnley. Nous cherchons toujours à améliorer l’équipe et à améliorer le club mais pour moi, ce n’est pas le moment, Gary, d’entamer cette discussion.

“Vous pouvez regarder en arrière sur l’histoire et, bien sûr, nous savons que nous ne sommes pas où nous voulons être et devrions être et historiquement où nous avons été. C’est à nous maintenant de mieux travailler.

“Je suis ici depuis 13 mois, mon expérience avec les joueurs que nous avons amenés a été bonne, donc rien à redire.”