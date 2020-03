Solskjaer révèle comment il a “ laissé une marque ” sur le recrutement de Man Utd

Date de publication: Mardi 10 mars 2020 10:50

Ole Gunnar Solskjaer dit que Manchester United “ne peut pas simplement réagir en mai” au sujet des transferts d’été potentiels avec le club qui ouvre “quelques fenêtres de transfert à venir”.

Cinq joueurs ont signé pour Homme Utd depuis que Solskjaer a pris ses fonctions de manager après le limogeage de Jose Mourinho en 2018, tous étant sans doute un succès.

Et Solskjaer estime qu’il a “laissé une marque” sur le recrutement de United alors qu’ils cherchent à prendre de l’avance sur le marché des transferts.

«Les transferts de joueurs sont très systématiques. Cela prend de nombreuses heures et il y a beaucoup de personnel et de nombreuses heures d’analyse des joueurs qui parviennent à la liste qui m’est présentée », a expliqué Solskjaer à TV2 (via Sport Witness).

«Et puis je fais attention au footballeur moi-même, donc j’ai des souhaits pour moi-même. Mais j’ai laissé une trace du type de footballeur que je veux et du type de personne que je veux dans le club.

«Nous travaillons depuis longtemps déjà, analysant notre équipe et ce que nous pouvons obtenir sur le marché. Nous essayons de travailler quelques fenêtres de transfert à venir.

“Nous ne pouvons pas simplement réagir en mai avec” maintenant nous devons faire quelque chose “. Mais soudain, il y a des joueurs qui peuvent signer, donc vous devez toujours être clair que quelque chose doit arriver rapidement. »