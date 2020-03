Solskjaer révèle la réaction immédiate de De Gea au but d’Everton

Date de publication: dimanche 1er mars 2020 4:31

Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a défendu la décision de refuser à Everton un vainqueur tardif lors du match nul 1-1 de dimanche à Goodison Park.

Après des erreurs des deux gardiens de but, De Gea a été à l’honneur en seconde période quand, après avoir sauvé le tir de Gylfi Sigurdsson, il a été battu par le suivi dévié de Dominic Calvert-Lewin.

Cependant, VAR a décidé par la suite que le milieu de terrain des Blues Sigurdsson – qui était devant De Gea dans sa boîte – a interféré avec la ligne de vue du gardien de but et que le but a été marqué à la craie.

Parlant à Sky Sports après le match, Solskjaer a révélé la réaction initiale de De Gea au but entrant.

«Ce fut une superbe sauvegarde – quelle belle sauvegarde. Il fait amende honorable en descendant sur sa droite puis il nous dit qu’il est distrait par le garçon devant lui », a expliqué le manager.

“Je ne sais pas ce que disent les règles.”

Patron d’Everton Carlo Ancelotti a été montré un carton rouge pour ses protestations contre le but entrant initialement, mais Solskjaer insiste sur le fait qu’il n’aurait pas fait pareil si le but avait été maintenu.

“Je ne pense pas,” a ajouté Solskjaer. «Je devrais l’accepter parce qu’ils connaissent probablement les règles, mais David dit qu’il était distrait, donc c’est probablement suffisant, même s’il ne l’aurait peut-être pas sauvé s’il n’était pas là.

«Un chacun, je pense que c’est ce que les deux équipes méritaient. Ils ont eu la première mi-temps, nous avons eu la seconde mi-temps. »

S’exprimant sur les performances de son équipe en général, Solskjaer a déclaré qu’il était “heureux” d’avoir obtenu un point.

«En première mi-temps, je pensais que nous étions excellents après un début très étrange. Vous ne devriez pas perdre 1-0 par la suite, mais cela arrive, mais je pensais que notre réaction était excellente.

«Nous avons joué un football fantastique et nous sommes arrivés à la mi-temps et nous aurions dû mener mais ils nous ont tout jeté.

«Mais encore, nous aurions pu le gagner avec les chances. Nous avons bien défendu la seconde moitié avec tout ce qu’ils nous ont lancé dans la surface, donc je suis content d’un point. “

UniLe prochain match les verra affronter le comté de Derby au cinquième tour de la FA Cup jeudi.