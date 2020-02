Solskjaer révèle les traits de Bruno Fernandes qui lui donnent une pointe mortelle

Date de publication: Mercredi 26 février 2020 6:01

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a exprimé sa joie devant l’impact rapide de Bruno Fernandes à Old Trafford, révélant les caractéristiques qui, selon lui, distinguent le milieu de terrain de «nombreux joueurs».

Arrivé à Old Trafford du Sporting Lisbon en janvier, Portugal international Fernandes a montré un aperçu de son talent lors d’une défaite 2-0 contre Chelsea plus tôt ce mois-ci.

Cependant, le joueur de 25 ans a pris vie lors de la victoire de dimanche contre Watford, marquant le premier match et en préparant un autre.

Solskjaer a déjà parlé en détail de son enthousiasme à amener le milieu de terrain, mais le manager norvégien a été invité à élaborer lors de sa dernière conférence de presse jeudi.

Il a déclaré: «Nous pensons que nous avons ajouté une certaine qualité de facteur X à Bruno. Anthony revenant, il a été absent pendant quelques mois, ce qui signifie qu’il s’habitue à la position n ° 9.

“Scott [McTominay] a développé mais Nemanja [Matic] et Fred ont bien fait. L’ajout de Bruno nous donne une saveur différente. Il aime jouer les passes en avant et prendre des risques, ce qu’un joueur de Man United devrait faire. »

Solskjaer a également révélé qu’il y avait des traits dans le jeu de Fernandes qui le prépareraient à un passage réussi en Premier League.

“Son imagination et son aperçu, en photo, ont quelques secondes d’avance sur de nombreux joueurs”, a ajouté Solskjaer.

«C’est l’une de ses forces, il sait ce qu’il veut faire. Il peut changer d’avis en une fraction de seconde. Ce sang-froid a été important.

«Je pense que Bruno ne s’améliorera qu’en venant ici pour une ligue plus forte, des adversaires plus forts et des coéquipiers plus forts, en s’habituant à nous.

«Nous voulons développer ce facteur x. Il est venu et a impressionné tout le monde, mais nous ne voulons pas limiter ce qu’il peut faire. “

Solskjaer a également été interrogé sur ses réflexions sur la solide défense de United, ayant conservé le deuxième plus grand nombre de draps propres derrière le Paris Saint-Germain dans les cinq meilleures ligues européennes cette saison.

“C’est le travail que nous faisons sur le terrain et la qualité des joueurs que nous avons – et peut-être parfois un peu de chance, des marges”, a déclaré le manager.

“Nous avons signé Aaron [Wan-Bissaka] et Harry [Maguire] sur le marché des transferts pour de grosses sommes d’argent, mais cela en valait la peine car nous voulons construire une fondation.

«Nous ne sommes pas heureux de gagner des matchs 1-0, nous voulons être attaquants, mais l’entraînement a été fantastique, absolument incroyable et l’application des garçons, s’adaptant entre un dos trois et un dos quatre. C’est ce travail qui a été fait. »

United affrontera le Club de Bruges jeudi lors du match retour des 32 derniers matches de Ligue Europa.

Solskjaer a également parlé de l’impact potentiel que l’ailier de Bruges, Krepin Diatta, pourrait avoir sur Luke Shaw.

