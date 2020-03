Solskjaer révèle que le lien entre deux stars aide Man Utd à s’épanouir

Date de publication: dimanche 8 mars 2020 7:26

Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a expliqué comment la connexion instantanée d’Anthony Martial et Bruno Fernandes a joué un rôle dans l’énorme victoire de son équipe en derby contre Manchester City.

United a remporté trois victoires sur quatre contre City cette saison avec une victoire 2-0 à Old Trafford, grâce à des buts de Martial et Scott McTominay.

L’ouverture de Martial était le résultat d’un coup franc bien travaillé de Fernandes Martial a pu échapper à Ederson, qui aurait dû faire plus pour le sauver.

En seconde période, City était beaucoup plus dominant mais n’a pas pu trouver d’égalisation et ils ont été éliminés par McTominay à la 97e minute lorsque l’Ecossais a tiré à merveille dans un filet ouvert.

Parlant à Sky Sports après le match, Solskjaer s’est dit ravi des performances de son équipe.

Interrogé sur ce qui lui a le plus plu dans la victoire, le manager a répondu: «Le désir, l’attitude, l’engagement, le lien entre les supporters et les joueurs et l’équipe.

“Quelle journée ils ont eue aujourd’hui. City nous a fait défendre, c’est juste le type d’équipe qu’ils sont. Mais si nos fans peuvent voir les joueurs avec engagement, attitude et désir, nous avons fait notre travail.

“Nous avons attaqué, les avons pressés, repoussés, nous essayions d’être agressifs avec les ailerons arrière et trois à l’avant et nous nous sommes retrouvés avec trois à l’arrière”, a ajouté Solskjaer.

“Donc, quand nous avons frappé la presse, nous leur avons fait faire des erreurs et nous sommes satisfaits du résultat.”

Interrogé pour savoir si l’ouverture de Martial était un coup franc sur lequel ses joueurs avaient travaillé à l’entraînement, Solskjaer a révélé qu’un facteur clé dans l’objectif était la connexion instantanée entre l’attaquant et Fernandes, arrivée en janvier.

«Ils ont réussi, Anthony et Bruno – Bruno est ce type de joueur. Bien sûr, nous avons des routines définies, mais je les ai déjà vues le faire. »

UniLe prochain match les verra affronter l’équipe autrichienne LASK lors du match aller de leur 16e de finale d’Europa League jeudi.