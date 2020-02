Solskjaer rit du crachat de Raiola; Maguire donne une explication curieuse pour le coup de pied

Date de publication: Lundi 17 février 2020 11:04

Le patron de Man Utd, Ole Gunnar Solskjaer, a dissipé la dernière controverse entourant l’agent de Paul Pogba, Mino Raiola, tandis que Harry Maguire a donné une explication intéressante pour son apparente expulsion à Michy Batshuayi.

le diables Rouges a perdu 2-0 dans une affaire très disputée contre Chelsea à Stamford Bridge.

Les buts d’Anthony Martial et de Harry Maguire ont assuré les trois points, mais le match n’a pas été sans controverse.

Avec un score toujours de 0-0, Maguire a semblé donner un coup de pied à Batshuayi dans un incident similaire à celui qui a abouti à un carton rouge assisté par VAR pour Son Heung-Min de Tottenham en décembre.

Deux buts à Chelsea ont été exclus en seconde période, mais les hommes de Solskjaer ont manqué de vainqueurs pour donner un nouveau souffle à leur poursuite de la qualification pour la Ligue des champions.

S’adressant à Sky Sports après le match, Solskjaer a déclaré: «Nous gardons une autre feuille blanche, c’est quatre sur le rebond. Nous étions un peu sur pattes, parfois il faut du temps pour faire sauter les toiles d’araignées. Au premier semestre, nous avions l’air lourd mais bon, c’est un résultat.

«Nous avons parfois eu de bonnes performances individuelles mais nous étions trop négatifs au premier semestre. Il était temps que Harry Maguire marque. »

Le VAR tant décrié a joué un rôle énorme dans le résultat du match, mais le Norvégien était satisfait de son utilisation.

“Vous voulez juste que la bonne décision soit prise et nous sommes heureux qu’ils l’ont été”, a déclaré Solskjaer.

«Nous avons eu besoin de cette aide à quelques reprises cette saison. Cela ressemblait à une poussée dans le dos pour le but refusé et Harry était juste en train de se protéger.

«Cela nous donne une chance. [of Champions League.] Nous n’allons pas obtenir d’aide, je ne peux pas comprendre pour la vie de moi pourquoi nous ne pouvions pas jouer samedi alors que nous jouons jeudi. “

Interrogé sur un récent tweet envoyé par l’agent de Paul Pogba, Mino Raiola, qui critiquait sévèrement Solskjaer, il a répondu: “Je n’ai pas à commenter Mino Raiola dans les médias, je peux lui parler moi-même.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il parlerait personnellement à Raiola, Solskjaer a répondu tout en omettant de cacher un léger sourire narquois: “Probablement pas.”

RAPPORT COMPLET: Maguire a la chance d’échapper au rouge alors que Man Utd enfonce Chelsea 2-0 dans un match fou

Pendant ce temps, Maguire – au centre de l’incident en première mi-temps que VAR ne jugeait pas digne d’un carton rouge – a admis être en contact avec son adversaire.

Expliquant ses actions, le demi-centre de l’Angleterre a déclaré: «Je sais que je l’ai attrapé et j’ai senti qu’il allait tomber sur moi et ma réaction naturelle a été de redresser la jambe pour l’arrêter. Ce n’était pas un coup de pied et il n’y avait aucune intention.

«Je pense que c’est la bonne décision. Je savais que je l’avais attrapé mais que je n’avais pas l’intention de le blesser. C’était juste une réaction naturelle.

“Je me suis excusé auprès de lui et c’était bien que l’arbitre ait compris.”

