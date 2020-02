Solskjaer sacrifiera De Gea et le remplacera par Man Utd loanee

Date de publication: jeudi 27 février 2020 9:09

Manchester United pourrait décider de manière controversée de profiter de David De Gea cet été alors qu’Ole Gunnar Solskjaer envisage ses options de sélection avant la nouvelle saison.

De Gea a été l’un des artistes les plus fiables de United ces dernières saisons et, malgré les approches régulières du Real Madrid, a signé un nouveau contrat avec le club pour le lier à Old Trafford jusqu’à l’été 2023.

Cependant, un rapport du Daily Mirror affirme que United pourrait sacrifier l’Espagnol cet été pour collecter des fonds de transfert alors que Solskjaer prévoit un examen approfondi de son équipe de joueurs et tente d’apporter plusieurs signatures passionnantes.

Les goûts de Jadon, Jack Grealish, Timo Werner et Moussa Dembele ont de nouveau été liés au cours des dernières semaines et Solskjaer est bien conscient que la signature du trio frappera durement United dans sa poche. L’espoir de signer Dembele a augmenté après qu’il a été affirmé qu’il avait dit à Lyon qu’il voulait déménager à Old Trafford cet été.

Et tandis que les fans de United peuvent être enthousiasmés par les noms avec lesquels ils sont liés, toutes les craintes qu’ils pourraient avoir de perdre De Gea seront sûrement atténuées grâce à la forme d’une de leurs stars du prêt à Dean Henderson.

L’homme prêté a prouvé qu’il était l’un des meilleurs gardiens de but du pays cette saison lors du retour incroyable de Sheffield United à la table supérieure du football anglais, après avoir gardé neuf draps propres jusqu’à présent – un record amélioré seulement par Nick Pope de Burnley et Alisson de Liverpool, qui en ont tous deux 10.

Le joueur de 22 ans a été présenté comme la future Angleterre n ° 1 et le gardien n’a pas caché son souhait de réussir un jour De Gea dans le but United.

“Le grand rêve est de jouer pour Manchester United un jour”, a déclaré Henderson lors du Kelly & Wrighty Show plus tôt ce mois-ci.

«J’ai toujours eu ce rêve tout au long de ma vie, donc jusqu’à ce que ce soit accompli, je ne pense jamais l’avoir fait.

“Même si je joue pour eux une fois, je ne pense pas l’avoir fait, je dois jouer 500 fois pour eux, 300 fois quoi que ce soit, alors vous pouvez faire demi-tour à la fin de votre carrière et dire:” Je l’ai fait, J’ai fait ce que je voulais faire ».»

Henderson a également admis qu’il visait la place de Jordan Pickford Angleterre n ° 1 cet été alors qu’il décrivait ses objectifs immédiats pour Sheffield United.

“[I want to] Obtenez d’abord 40 points[avec[withSheffield United]et surtout de rester debout », a ajouté Henderson. «Si nous faisons cela, nous gagnons autant de matchs que possible vers la fin de la saison et nous nous engageons dans la lutte estivale pour la place de n ° 1 autant que possible.

“C’est ce que je vais faire et j’espère que je pourrai y arriver.”

De Gea, quant à lui, sera bien sûr de nouveau intéressant pour le Real Madrid s’il vient sur le marché, tandis que la Juventus et le PSG ont également été présentés comme des destinations potentielles.

Pendant ce temps, Solskjaer aurait également l’intention de vendre deux joueurs de United afin de faire de la place pour Grealish dans l’équipe.