Solskjaer salue l’impact d’Ighalo après l’affichage de l’attaquant contre Bruges

Date de publication: jeudi 27 février 2020 11h09

Ole Gunnar Solskjaer a salué l’impact qu’Odion Ighalo a eu à Manchester United après que l’attaquant ait marqué son premier but pour le club.

L’attaquant a marqué son premier départ pour son nouveau club en inscrivant le deuxième but de United dans leur Victoire 5-0 sur le Club de Bruges en Ligue Europa alors qu’ils se qualifiaient pour les huitièmes de finale avec une victoire globale de 6-1.

Le Nigérian a également été fortement impliqué dans la pièce alors que United a présenté une performance accrocheuse à Old Trafford, qui a également vu Bruno Fernandes, Scott McTominay et Fred sont inscrits sur la feuille de match.

Et parlant à BT Sport après le match, Solskjaer était très élogieux de la performance d’Ighalo.

“Il fait ce qu’il dit sur l’étain, il joue à l’avant et nous pouvons jouer jusqu’à lui et il peut s’en emparer”, a déclaré le manager norvégien.

«Le but était un exemple de ce que vous attendez d’Odion parce que le ballon l’a dépassé, il tourne rapidement, se place devant le centre du dos et le frappe simplement. C’est ce qui nous manquait un peu.

“Si nous n’avions pas eu Odion ce soir, alors Mason [Greenwood] aurait dû jouer et il y a le match dimanche [to think about].

“C’était une bonne signature, nous savons ce que nous avons signé quand nous avons obtenu Odion”.

La performance a été l’une des meilleures que United ait mises en Solskjaer, alors que c’était aussi la continuation d’une bonne série de matchs qui leur a permis de gagner cinq et de tirer un de leurs sept derniers matchs toutes compétitions confondues.

Lorsqu’on lui a demandé la raison du retournement de fortune, Solskjaer a de nouveau félicité la signature de janvier pour son influence positive sur l’équipe.

“Nous ne concédons pas de buts, c’est un bon début”, a-t-il ajouté.

“Mais aujourd’hui, je pensais que nous avions l’air de vouloir jouer au football offensif, nous voulions avoir un jeu combiné, [there were] les joueurs jouant avec fanfaronnade et confiance, avec des sourires sur leurs visages, les nouveaux gars ont apporté cela. “

Uni découvriront leurs adversaires au prochain tour lorsque le tirage au sort aura lieu vendredi.

Ils seront rejoints par les autres clubs britanniques Wolves et Rangers après avoir respectivement battu Espanyol et Braga, mais Arsenal et Celtic ont tous deux été éliminés après avoir perdu à domicile.