«Solskjaer se trompe trop souvent à Man Utd»

Date de publication: jeudi 9 janvier 2020 3:42

Ole Gunnar Solskjaer «se trompe» trop souvent à Manchester United, selon l’ancien milieu de terrain de Liverpool Danny Murphy.

Solskjaer a du mal à transformer son équipe en équipe avec des victoires consécutives sur Newcastle United et Burnley, suivies de trois matches sans victoire.

Leur dernier match les a vus s’incline 3-1 à domicile contre Manchester City, se retrouvant 3-0 en 38 minutes avant que Marcus Rashford ne s’empare d’une consolation en seconde période.

Et Murphy pense que malgré «se tromper» trop de fois, la plupart des managers auraient du mal à rivaliser au sommet de la Premier League avec l’actuel Homme Utd équipe.

“C’est difficile en ce qui concerne le blâme à mettre sur le manager, car il y a des matchs où il a bien fait”, a déclaré Murphy à talkSPORT.

«Ils sont la seule équipe de la saison à obtenir des points sur Liverpool et la façon dont il les a mis en place [in that game] travaillé. United était la meilleure équipe jusqu’à ce que Liverpool change en seconde période. Liverpool a dû changer pour s’adapter à Man United.

«C’était vraiment intelligent de la part d’Ole.

«Mais trop souvent, il se trompe; il y a eu de très mauvais résultats et performances de Manchester United cette saison.

«Parfois, je pense qu’il est hors de sa profondeur et ils doivent faire venir quelqu’un qui a les capacités et l’expérience pour gérer Manchester United.

“Mais c’est peut-être la qualité qu’il a. Je pense que tout manager aurait du mal à rivaliser avec Man City, Liverpool ou l’un des grands clubs de cette équipe.

“Et vous ne pouvez pas me dire que Phil Jones est meilleur que Chris Smalling, pas dans un mois de dimanche!”