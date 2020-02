Solskjaer sera éliminé si Ighalo prouve le flop de Man Utd – TB Jeu

Date de publication: samedi 8 février 2020 9h00

Paul Merson estime qu’Ole Gunnar Solskjaer sera confronté au sac à Manchester United si la signature d’Odion Ighalo ne parvient pas à livrer la marchandise.

La recherche désespérée de United pour décrocher un nouvel avant-centre le jour de l’échéance a finalement payé des dividendes avec des minutes à perdre le jour de l’échéance quand il a été annoncé un accord pour Ighalo avait été conclu.

Leur approche quelque peu dispersée a vu des gens comme Edinson Cavani, Danny Ings, Islam Slimani, Dries Mertens, Salomon Rondon et – peut-être le plus bizarrement – Adolfo Gaich tous mentionnés comme cibles lors d’une dernière journée effrénée.

Le joueur de 30 ans a rejoint le club de la Super League chinoise de Shanghai Shenhua pour un contrat temporaire jusqu’à la fin de la saison, Solskjaer étant ravi d’avoir a saisi une option supplémentaire à l’avant après une blessure à Marcus Rashford.

Ighalo lui-même a décrit cette décision comme une «grande opportunité» et le joueur devrait faire ses débuts le 17 février lorsque United se rendra pour affronter les quatre premiers rivaux de Chelsea.

“C’était fou tu sais,” Ighalo a déclaré à Sky Sports News.

«Je suis heureux d’être à Manchester en premier et c’est une excellente opportunité pour moi.

«Je suis reconnaissant à Dieu, à mon agent et à l’entraîneur qui m’ont donné l’occasion d’être ici, de sortir avec l’équipe et de terminer très bien cette saison.

“C’est un rêve devenu réalité parce que depuis que je suis enfant, j’ai toujours rêvé de Man United. Mais c’est la réalité maintenant, donc je ne peux pas dire grand-chose avant de commencer. “

Cependant, alors que les rapports en France suggèrent La décision de United en faveur de l’attaquant n’était pas la dernière bousculade que les médias britanniques ont faite pour être, Paul Merson, expert de Sky Sports, pense toujours que sa signature accroît encore plus l’examen de Solskjaer, ainsi que du vice-président exécutif Ed Woodward.

Expliquer pourquoi si Ighalo ne brille pas, cela pourrait entraîner le remplacement des deux hommes à Uni, il a déclaré au Daily Star:

«Odion Ighalo pourrait être la dernière paille à Manchester United. Si cette signature est un désastre, Ed Woodward et Ole Gunnar Solskjaer sont en grande difficulté.

“Ne vous méprenez pas. Il pourrait retrouver la forme qu’il avait une fois à Watford et être un énorme succès. Mais il pourrait être la plus grande risée que la Premier League ait jamais vue.

«Seul le temps nous le dira.

“Mais rappelez-vous, la dernière fois qu’il était ici, il n’a marqué qu’une seule fois en 18 matchs avant que Watford ne le vende et il sera devenu paresseux en Chine.”

Merson rejette les comparaisons entre Ighalo et Larsson

Merson a également douté que l’arrivée d’Ighalo pourrait avoir un effet similaire à celui de Henrik Larsson chez United, le Suédois rejoignant le club dans un accord temporaire en 2007.

“J’ai entendu des gens le comparer à Henrik Larsson parce que personne ne s’attendait à ce qu’il soit encore bon quand United l’a signé non plus”, a-t-il ajouté.

«Mais Larsson avait été de classe mondiale. Il avait marqué des buts dans des tournois majeurs et remporté de gros trophées. Et il avait encore sa finition et son mouvement.

«Ighalo n’a rien de tout cela dans son CV et il fait partie d’une équipe en difficulté. Le plus grand pour lequel il ait jamais joué.

“C’est une grande question, et si tout va horriblement mal, cela mettra simplement plus de pression sur le manager parce que vous êtes toujours jugé sur vos signatures ainsi que sur vos résultats.”