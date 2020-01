Solskjaer soutient ses joueurs après la terrible défaite de Burnley contre Man Utd

Date de publication: Mercredi 22 janvier 2020 10:47

Ole Gunnar Solskjaer promet de soutenir ses joueurs après la défaite 2-0 de Manchester United à domicile contre Burnley.

Les buts de Chris Wood et Jay Rodriguez de chaque côté de la mi-temps ont donné aux Clarets leur première victoire à Old Trafford en plus de 50 ans, ce qui a mis la pression sur Solskjaer.

Les Red Devils ont eu la possibilité de réduire l’écart à Chelsea à trois points dans la course à la qualification pour la Ligue des champions, mais après le match nul 1-1 de Frank Lampard Blues avec Arsenal, ils ont maintenant six points de retard.

David Moyes et Louis Van Gaal avaient précédemment perdu leur emploi sur la sellette de Manchester United pour ne pas avoir livré le football de la Ligue des champions, et il y a actuellement une grande pression sur le Norvégien avec l’ancien manager de Tottenham, Mauricio Pochettino toujours disponible.

Il y avait des huées et des huées du soutien à domicile, alors qu’Old Trafford commençait rapidement à se vider dix minutes avant le coup de sifflet à plein temps.

“Nous levons les mains, ce n’était pas suffisant”, a déclaré Solskjaer dans son interview d’après-match avec BT Sport.

«En première mi-temps, vous créez des demi-ouvertures et nous ne sommes pas assez pointus pour tenter notre chance, et quand vous le faites, vous êtes là pour être puni.

“Ils l’ont fait, ils étaient cliniques, ils étaient efficaces et ils se sont bien défendus, donc nous ne pouvions pas les ouvrir.

“Les garçons donnent tout ce qu’ils ont. Ils vivent cette période pour la première fois de leur vie, certains d’entre eux, et c’est très très difficile pour eux. Les attentes dans ce club sont élevées, certains d’entre eux ont joué 10, 12, 15 matchs et ce n’est pas facile pour eux, alors bien sûr je vais les soutenir.

«Je vais être là pour les aider à traverser ça parce que quand vous êtes à Man United, il y aura toujours des critiques. Mais nous levons la main et disons que ce n’est pas suffisant pour ce club. »

“Vous pouvez en parler toute la journée”, a-t-il répondu en lui signalant qu’il s’agissait de la pire saison de Manchester United en 30 ans en termes de résultats.

“Bien sûr, nous sommes déçus par le décompte des points et les performances. Nous sommes toujours dans le tableau, je ne veux pas m’arrêter d’être cinquième dans le tableau, mais bien sûr, nous travaillons tous les jours avec ces garçons pour nous améliorer et nous faire mieux que ça.

“Nous cherchons certainement à nous améliorer. Nous avons nos objectifs et, bien sûr, des jours comme celui-ci mettent en évidence la façon dont certains d’entre eux ont réussi jusqu’ici au cours de la saison, certains des résultats et performances que nous avons connus ont été fantastiques.

«Aujourd’hui, c’est la deuxième défaite à domicile, la première depuis août. Je pensais que nous avions franchi cette étape en termes de victoires dans des jeux comme celui-ci, mais nous ne l’avons pas clairement et nous continuerons de grignoter. “