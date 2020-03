Solskjaer utilise trois mots pour décrire l’affichage cinq étoiles de Man Utd au LASK

Date de publication: jeudi 12 mars 2020 8:47

Ole Gunnar Solskjaer n’a pas tardé à féliciter ses joueurs pour une performance extrêmement professionnelle alors que Manchester United séparait LASK pour faire un bond de géant vers les huit derniers de la Ligue Europa.

United a un pied en quart de finale après revenant de LASK avec un 5-0 battant à Linz.

Joué à huis clos dans un stade étrangement calme en raison des craintes suscitées par le coronavirus, c’était une déroute pour Solskjaer«S Red Devils contre la tenue autrichienne.

Odion Ighalo a poursuivi son excellent début de vie dans son nouveau club, poursuivant sa série de points à chaque départ du club avec une excellente frappe pour ouvrir le score.

United a ensuite dominé la seconde moitié avec Daniel James, Juan Mata, Mason Greenwood et Andreas Pereira tous sur la feuille de match.

S’exprimant après le match, le manager de United a utilisé les mots «professionnel», «efficace» et «qualité» pour décrire les performances de son équipe afin de garantir à United sa place en quart de finale.

«On peut dire professionnel, mais aussi un très bon travail. Ce n’était pas seulement un football professionnel et efficace, mais de qualité. Nous avons obtenu plus ou moins tout ce que nous avons demandé aux garçons », a-t-il déclaré à MUTV après le match.

United était absolument clinique devant le but et le manager de United a été impressionné par la qualité de ses frappes, ajoutant: «Vous pouvez les regarder tous. Ils sont de haute qualité. “

Solskjaer a également fait l’éloge de sa défense, qui a maintenant gardé les draps propres lors de neuf de ses 11 derniers matchs.

“En première mi-temps, ils ont eu une chance, mais c’était un grand bloc d’Eric [Bailly]. Les quatre arrière et Sergio [Romero] tout s’est bien passé aussi. »

Interrogé sur la sensation de jouer devant un stade vide, Solskjaer a poursuivi: «Ce qui était agréable aujourd’hui, c’était la différence de circonstances. Les garçons étaient tellement concentrés et l’esprit d’équipe était là pour être vu. »

Buteur Mata a également admis qu’il était étrange de jouer dans un stade sans supporters, ajoutant: «Je ne sais pas, je ne me souviens pas avoir joué à huis clos.

«C’était un match différent, mais je pense que nous avons très bien réussi. Ce n’a pas été facile, car c’est une équipe qui presse beaucoup, nous n’avons pas eu notre meilleur match en termes de passes, mais finissons le jour où nous avons marqué cinq buts.

«Cela semble étrange. C’est comme s’entraîner, quand on fait un jeu à l’entraînement, il n’y a pas de foule et c’était un peu la même chose. Nous avons fait ce qu’on nous avait demandé de faire et nous devons agir en conséquence et faire confiance aux experts. »

Uni sont ensuite en action lorsqu’ils se rendront dimanche face à Tottenham dans un match qui contribuera grandement à leurs efforts pour terminer dans le top quatre.

