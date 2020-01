Solskjaer utilise une analogie bizarre pour expliquer le plan de transfert de Man Utd

Date de publication: vendredi 24 janvier 2020 10:45

Ole Gunnar Solskjaer a donné une réponse cryptique aux questions sur le potentiel Manchester United signatures en janvier.

Les Red Devils ont été liés à une longue liste de milieux de terrain et d’attaquants en janvier, Bruno Fernandes étant proche d’un déménagement à Old Trafford.

United est actuellement à six points des places de la Ligue des champions, et Solskjaer a été vivement critiqué à la suite de son Défaite 2-0 contre Burnley.

Mais Solskjaer a été crypté en réponse aux questions sur les signatures de United, et a utilisé une analogie bizarre pour expliquer leurs plans pour reconstruire leur équipe à l’avenir.

Il a dit: «Je pense que nos fans savent sur quoi nous avons commencé et on m’a fait confiance pour faire ce travail et que la reconstruction ne va pas dans un sens tout le temps, ça ne va pas seulement nous faisons très bien, nous ‘va bien, l’a dit tant de fois.

«Les fondations doivent être posées et la culture doit être correctement définie et définie et ce groupe est un bon noyau de joueurs qui croient en eux-mêmes et en ce que nous faisons pour nous faire avancer avec les signatures et les joueurs qui reviennent.

“Vous devez démolir la maison, vous ne commencez pas seulement par le toit, nous avons eu des jours de pluie et nous souhaitons que le toit soit en place, mais nous ne pouvons pas nous cacher.

«Pour moi, nous avons une façon de faire les choses, vous pouvez voir que les autres équipes se sont bien débrouillées. Vous pouvez voir Jurgen a passé quatre ans à construire son équipe et ils vont bien maintenant, ça ne va pas être une solution miracle, et ce n’est pas huit ou 10 joueurs dans une fenêtre de transfert, nous avons eu une fenêtre de transfert appropriée et nous sommes essayer de faire quelque chose maintenant. “

