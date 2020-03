Solskjaer veut que Man Utd signe le flop de l’attaquant Prem

Date de publication: Lundi 30 mars 2020 12:16

Man Utd est prêt à passer un accord de choc pour un attaquant de 25 millions d’euros, tandis que Liverpool reste à la recherche d’une star rennaise de 40 millions d’euros malgré les affirmations qu’il veut déménager ailleurs, selon Euro Paper Talk de lundi.

CLÉ DE CONNEXION SOLSKJAER DANS MAN UTD RAID POUR SORLOTH

Manchester United prépare une décision surprise pour l’attaquant norvégien Alexander Sorloth lorsque la fenêtre de transfert s’ouvrira, selon des informations en Turquie.

L’attaquant est actuellement prêté à Trabzponspor par Crystal Palace et a été en forme prolifique cette saison, ayant marqué 25 fois dans toutes les compétitions jusqu’à présent cette campagne. C’est en contraste frappant avec son temps à Selhurst Park où les Eagles l’ont déplacé après avoir marqué une seule fois en 16 apparitions pour le club depuis un transfert de 9 millions de livres sterling du côté danois de Midtjylland.

Et tandis que Trabzponsor a la possibilité de faire du déménagement un contrat permanent de 6 millions d’euros lorsque la fenêtre s’ouvre, Fanatik se dit prêt à réaliser un profit instantané en vendant l’attaquant à Manchester United.

Ils affirment que les éclaireurs de United ont surveillé de très près Sorloth ces derniers mois et Ole Gunnar Solskjaer a maintenant donné le feu vert à United pour faire entrer l’attaquant à la réouverture de la fenêtre.

Et bien qu’il n’y ait aucune mention de frais, des rapports précédents ont déclaré que Trabzponsor chercherait environ 25 millions d’euros pour le tueur à gages, en leur offrant un profit instantané de 400% sur leur investissement.

Selon le rapport, Sorloth est également recherché par l’AC Milan, Naples et le Bayern Munich cet été et envisage également des approches. Mais il est suggéré que le leader du 6 pieds 5 pouces pense qu’il a des affaires inachevées en Premier League.

Cependant, le rapport, également couvert par Sport Witness, a jeté un doute sur le lien avec United en suggérant qu’il découle simplement du fait que Sorloth et Solskjaer sont norvégiennes.

Quoi qu’il en soit, Fanatik est convaincu que Sorloth reste une cible unie et pense qu’il pourrait être recruté à Old Trafford; qui malgré les rapports croissants qui prétendent United est de plus en plus confiant qu’ils scelleront également prochainement un déménagement permanent pour Odion Ighalo.

United atterrir le norvégien pourrait être une troisième chance pour Solskjaer, après avoir vu des mouvements pour ses compatriotes Erling Haaland et Joshua King également échouer.

ET PLUS D’EUROS GOSSIP

Le milieu de terrain de Rennes Eduardo Camavinga veut rejoindre le Real Madrid avant tout le monde, bien que Liverpool soit également resté étroitement lié au talentueux milieu de terrain adolescent évalué à 50 millions d’euros (Marca)

Tanguy Ndombele a été contacté par le PSG suite à un transfert après que l’ancien Lyonnais n’a pas réussi à régler ou à impressionner Jose Mourinho à Tottenham (Foot Mercato)

Lautaro Martinez, qui dispose d’une clause de sortie de 111 millions d’euros dans son contrat avec l’Inter Milan, n’a aucun intérêt à signer pour Man City en tant qu’héritier de Sergio Aguero, malgré les gros efforts de la Premier League pour faire tourner la tête (Gazzetta dello Sport)

Manchester City en tête du RB Leipzig dans la course pour recruter l’adolescent arrière Pablo Perez (Marca)

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, souhaite capitaliser sur les difficultés financières de Barcelone en faisant de la signature de l’ailier de 90 millions d’euros Ousmane Dembele une priorité absolue (Sport)

Chelsea reste les principaux prétendants à la signature de Gianluigi Donnarumma alors qu’il continue de ralentir lors de la signature d’un nouvel accord à l’AC Milan. Des frais de 60 millions d’euros pourraient garantir sa signature à l’ouverture de la fenêtre de transfert (Corriere dello Sport)

Manchester City refuse de renoncer à Milan Skriniar et offrira à l’Inter Milan le prix demandé de 80 millions d’euros pour le Slovaque (Calciomercato)

Le capitaine de la Juventus Giorgio Chiellini et l’attaquant vedette Cristiano Ronaldo figurent parmi les stars de renom pour accepter une réduction de salaire au club alors que le football italien souffre toujours de son manque d’action (Tuttosport)

L’Inter Milan fera de Pierre-Emerick Aubameyang son objectif de transfert n ° 1 – mais seulement s’il perd Lautaro Martinez contre Barcelone (Calciomercato)

James Rodriguez pourrait enfin avoir sa première chance de jouer en Premier League cet été, avec Arsenal prêt à lancer une approche énorme pour l’amener à Londres (Marca)

L’AC Milan met tout en œuvre pour signer la star de la Fiorentina Gaetano Castrovilli – qui veut suivre les traces de son idole Kaka et devenir une légende de San Siro (Calciomercato)

Le Real Madrid veut recruter le milieu de terrain brésilien de 21 ans Igor Gomes, qui pourrait coûter 50 millions d’euros à Sao Paolo (AS)

La Lazio n’a aucun intérêt à vendre l’attaquant vedette Ciro Immobile et offrira à la star de 60 millions d’euros un nouvel accord pour parer à Napoli (Calciomercato)

Les chances de Man Utd de signer Odion Ighalo sur un contrat permanent ont été levées après qu’il a été déclaré que son club parent, Shanghai Shenua, avait accepté de signer l’ancien remplaçant de Newcastle Obafemi Martins pour le remplacer (Titan Sports)

Le défenseur du Real Madrid Nacho Fernandez a été encouragé à rejoindre l’équipe de la division Segunda Cadix, par son frère cadet Alex (Marca)

La légende de Barcelone Xavi se dit prête à gérer le club de LaLiga mais insiste sur le fait qu’il ne peut y avoir de «toxicité» dans les vestiaires (La Vanguardia)

Le PDG du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, a averti Man Utd que Jadon Sancho ne serait autorisé à déménager que pour le prix demandé au milieu des affirmations selon lesquelles l’ailier a décidé de passer à Old Trafford (Bild)

Le vétéran défenseur argentin Ezequiel Garay a laissé entendre qu’il resterait à Valence après l’expiration de son contrat cet été (Marca)