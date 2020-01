Sommet entre Atleti et Cavani à Paris

El Chiringuito révèle une réunion dans la capitale française samedi dernier au cours de laquelle il a évoqué sa signature imminente.

Selon des sources, Cavani a déclaré qu’il voulait porter du rojiblanco maintenant et Atleti a expliqué à l’Uruguayen son désir d’arriver en janvier, car l’ensemble de matelas avait désespérément besoin de résoudre leurs problèmes d’attaque.

🚨EXCLUSIF de @jpedrerol! 🚨

➡️ “CAVANI PRIORISERA ATLETI s’il a des offres similaires.” #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/4DtSIb7IFo

– El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 7 janvier 2020

Après cette rencontre positive, Gil Marín s’est entretenu dimanche avec Leonardo et a fait une première offre que le directeur sportif du PSG jugeait insuffisante. De plus, le club français n’a pas hâte de lâcher une pièce qu’il juge nécessaire surtout si quelqu’un est blessé en tête.

Cavani serait libre en été et souhaite dégager son avenir avant fin janvier: son souhait est de signer deux ou trois ans pour garantir sa participation au Qatar. Par conséquent, le PSG doit le vendre maintenant si une bonne offre arrive (sous peine de la perdre gratuitement en juin) et sait que la charrúa est également suivie par Manchester United, Arsenal et Inter. L’option Miami FC est exclue.

Un plein !!!! 🏃🏻☄

À Fond !!!! 🏃🏻☄

À la masse !!!! 🏃🏻☄

Formation complète !!!! 🏃🏻☄ pic.twitter.com/KuPtIek6Qy

– Edi Cavani Official (@ECavaniOfficial) 3 janvier 2020

On parle de 13 milliards nets par saison et il reste à voir combien il resterait au PSG. Au cas où Atleti correspondrait aux offres des trois autres clubs, Cavani a décidé d’aller au Wanda Metropolitano.