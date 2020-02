Son Heung-min prouve qu’il peut être efficace en tant que plan B de Jose Mourinho

Crédit photo: .

Lorsque la nouvelle a annoncé que l’attaquant de Tottenham Hotspur, Harry Kane, avait été exclu jusqu’en mars avec une déchirure aux ischio-jambiers subie lors de la défaite 1-0 contre Southampton le jour du Nouvel An, vous auriez pardonné au manager Jose Mourinho de craindre le pire de son côté.

Tout au long de l’illustre carrière de manager de Mourinho, il a connu le succès avec un point focal au centre de son attaque. Pensez à Zlatan Ibrahimovic à l’Inter Milan, à Didier Drogba lors de son premier passage à Chelsea et à Diego Costa lors de son deuxième passage à Stamford Bridge. Avoir de tels attaquants puissants a bien complété son style de jeu pragmatique et l’a aidé à gagner une pléthore de trophées dans le processus.

À Tottenham, Kane devait jouer un rôle similaire pour Mourinho. Bien que le capitaine de l’Angleterre ne possède pas de rythme ou de mouvement particulièrement vif, il reste une présence physique à l’avant et sa capacité de finition est égalée par très peu en Europe. Avec des ailiers naturels à Son Heung-Min, Lucas Moura, Erik Lamela et maintenant Steven Bergwijn, l’attaque de Tottenham sous Mourinho prenait forme.

Son Heung-min est un plan efficace B pour Jose Mourinho

Son Heung-min a été une bonne sauvegarde

Depuis que Kane a subi sa blessure à St. Mary’s, Mourinho a dû passer à un plan B.Avec aucun attaquant similaire à Kane à la fois en termes de style et de qualité, la prochaine meilleure option était de déplacer l’un de ses ailiers hors de position et de main lui la responsabilité de diriger la ligne.

Cet homme était Son Heung-min, qui n’est pas étranger à un déploiement dans un tel rôle – il l’a fait vers la fin de la saison 2018/19 après que Kane a subi des dommages aux ligaments de la cheville. Le Sud-Coréen a été particulièrement en vue lors de la course des Spurs à la finale de la Ligue des champions cette saison, malgré l’antithèse de Kane – rapide, agile, vif dans son mouvement et un coureur infatigable en cas de besoin. Le moment était venu pour que la même chose se reproduise.

En conséquence, Mourinho est passé de son approche prudente habituelle à un style plus ouvert, avec des passes rapides et des coureurs derrière. Cela a pris du temps, mais les Spurs semblent atteindre leur rythme – c’est la première fois en plus d’un an qu’ils remportent trois matchs de Premier League successifs.

Développement sous Mourinho

La victoire 3-2 de dimanche dernier à Aston Villa était un parfait exemple d’une équipe des Spurs évoluant sous Mourinho mais de manière atypique. Leurs 23 tirs ont été le plus grand nombre de matchs de Premier League à l’extérieur au cours des trois dernières saisons et le plus, à domicile et à l’extérieur, depuis le week-end d’ouverture de la saison.

“Ce fut une performance avec une mentalité, une personnalité et un désir de gagner fantastiques”, a déclaré Mourinho par la suite. «Je pense que c’est le match depuis mon arrivée lorsque nous avons créé le plus de chances. Nous avons eu tellement de chances de marquer et pas seulement la chance qui arrive de temps en temps, mais la chance que nous construisons et pour laquelle nous travaillons vraiment. Beau football. “

Au cœur de leur forme améliorée se trouve Son, qui prospère en tant qu’attaquant central. Il a maintenant six buts lors de ses cinq dernières apparitions et a trouvé le but décisif à Villa Park, capitalisant sur l’erreur de Bjorn Engels et rentrant à la maison en temps de blessure. Bien que le joueur de 27 ans ait gaspillé son objectif pendant le match, sa menace est restée importante tout au long de la rencontre.

“Le problème avec Son et Lucas, en particulier ces deux gars, c’est qu’ils doivent jouer 90 minutes à chaque match”, a poursuivi Mourinho. «C’est le problème avec eux. S’ils manquent de carburant, nous avons des problèmes. Mais leur qualité de joueurs est fantastique et leur attitude envers l’équipe est absolument incroyable.

«Je suis tellement content pour eux qu’une équipe sans Harry – l’équipe rencontre évidemment des difficultés – mais au milieu des difficultés, nous trouvons une manière différente de jouer au football et une manière différente de créer des opportunités et de marquer suffisamment de buts à mettre nous dans une position de lutte pour une bonne position dans le tableau. “

Song Heung-min fait ressortir le meilleur des autres

La forme impressionnante de Son en tant qu’attaquant central dans le cadre de la nouvelle approche de Mourinho a également culminé dans la forme améliorée des autres autour de lui. Lucas Moura menaçait tout l’après-midi dans un rôle légèrement plus profond contre Villa, tandis que Bergwijn a créé trois occasions et a pris quatre tirs lui-même pendant le match. Même Dele Alli, qui a traversé une saison difficile, a pu trouver de l’espace grâce au mouvement de Son, Lucas et Bergwijn.

De plus, Giovanni Lo Celso exerce une influence croissante en tant que meneur de jeu créatif. Bien qu’il n’ait pas commencé contre Villa, l’Argentin n’a pas tardé à avoir un impact sur le match après être sorti du banc. Deux balles intelligentes, l’une pour Serge Aurier en bas à droite et l’autre pour Son, ont donné de bonnes chances à Tottenham.

Bien que des questions demeurent sur la défense de Tottenham – ils ont concédé 17 buts en 14 matches de championnat depuis que Mourinho a pris les commandes – leur fluidité croissante dans les attaques est un signe positif que leur équipe peut s’adapter à différents styles de jeu.

Les Spurs ont encore beaucoup à jouer cette saison, avec une égalité de l’UEFA Champions League contre le RB Leipzig qui attend mercredi avant un match de cinquième tour de la FA Cup contre Norwich City le 4 mars. Manchester City se voit imposer une interdiction de deux ans de toutes compétitions européennes, l’espoir a été soulevé qu’une cinquième place sera suffisante pour assurer le football de la Ligue des champions.

La blessure de Harry Kane a peut-être été initialement considérée comme un coup dur, mais l’amélioration des Spurs, et en particulier de Son Heung-min, sous Mourinho montre que c’est une équipe qui pourrait être dans une course excitante jusqu’à la fin de la saison.

Photo principale:

Intégrer à partir de .