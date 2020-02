Son Heung-min s’épanouit à l’avant pour Tottenham Hotspur

BIRMINGHAM, ANGLETERRE – 16 FÉVRIER: Son Heung-Min de Tottenham Hotspur célèbre après le match de Premier League entre Aston Villa et Tottenham Hotspur à Villa Park le 16 février 2020 à Birmingham, Royaume-Uni. (Photo de James Gill – Danehouse / .)

Son Heung-min a marqué un doublé dimanche alors que Tottenham Hotspur battait Aston Villa 3-2. Le vainqueur à la 94e minute de Son a assuré les trois points aux Spurs après que Bjorn Engels ait mal contrôlé le ballon, permettant au Sud-Coréen de courir et de marquer dans les phases finales.

Son fournit les buts des Spurs en l’absence du talisman Harry Kane, qui est absent jusqu’à fin avril avec une blessure aux ischio-jambiers. José Mourinho favorise Son ou Lucas Moura dans le rôle d’attaquant solitaire, mais Son s’avère plus efficace, comme il l’a montré contre Villa ce week-end.

Son Heung-min s’épanouit dans le rôle d’attaquant

Six dans les cinq derniers

Son a marqué six buts au cours des cinq derniers matches des Spurs et atteint le sommet de sa forme. Sa menace initiale pose des problèmes aux défenses des oppositions et a aidé les Spurs à retrouver leur forme actuelle. Ils sont désormais cinquièmes et à un point seulement de Chelsea.

Après le retour de la suspension de 27 ans début janvier, les Spurs ont perdu un seul match sur 11 dans toutes les compétitions et remporté trois matchs consécutifs, dont une excellente victoire 2-0 sur Manchester City.

Objectifs cruciaux

Les contributions de Son s’avèrent cruciales pour l’amélioration de la forme des Spurs en 2020. Au cours des six derniers matchs, Son a marqué les vainqueurs contre Villa et Norwich City, obtenant six points pour son équipe.

Il a également marqué la seconde décisive contre City il y a deux semaines et a marqué le penalty gagnant lors de la reprise de la FA Cup contre Southampton pour envoyer les Spurs au cinquième tour.

Sans ses objectifs, l’équipe de Mourinho pourrait s’éloigner des places de la Ligue des champions et, la compétition pour l’Europe devenant plus serrée, Son s’avère être au cœur du succès des Spurs.

La notation des buts de Son fournit également un soulagement de la marque des buts ressentie par l’absence de Harry Kane.

Prise de vue régulière

Il n’est pas surprenant que Son tire plus que ses coéquipiers, ce qui constitue une menace régulière de but. Contre Villa, Son a tenté sept tirs au but, dont six étaient cadrés. Il a forcé le gardien de Villa Pepe Reina à effectuer de bons arrêts tout au long du match et aurait pu marquer quatre ou cinq au coup de sifflet final.

Le Sud-Coréen a tenté 61 tirs au total cette saison. En comparaison, Lucas Moura a réussi 37 tirs au but. Au cours des six derniers matchs, Son a tenté 19 tirs au total, montrant comment il devient le point focal des attaques des Spurs.

Photo principale

