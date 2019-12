Sonic the Hedgehog: «Baby Sonic» cherche à rivaliser avec «Baby Yoda» dans une nouvelle bande-annonce | Teaser | Jeux vidéo | Première | Jeux vidéo de cinéma

Mis à jour le 27/12/2019 à 11:47

Le 13 février 2020 sortira Sonic le hérisson, la bande qui adaptera les vieux jeux Sega au grand écran. Malheureusement Images primordiales a rencontré de nombreux problèmes lors de sa post-production.

L'apparence originale du personnage a provoqué la terreur chez les spectateurs. Les animateurs ont décidé que c'était une bonne idée pour un personnage animé d'avoir des dents, des lèvres, des cils et des sourcils humains.

Bien sûr, le producteur a annoncé qu'il allait refaire toute la bande avec un nouveau look. Mais ce que peu imaginaient, c'était qu'ils étaient suspendus à l'un des viraux de Star Wars.

Le Mandalorien Il nous a montré la version la plus tendre d'une créature de la race de Yoda. Tandis que The Rise of Skywalker présentait Babu Frick, un petit ingénieur qui a aidé les protagonistes.

Le récent trailer de Sonic le hérisson a partagé la version bébé de Sonic pour gagner beaucoup plus de popularité auprès des fans.

SUIVEZ LE PODCAST DEPOR PLAY