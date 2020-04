Sorrento Calcio aux côtés de l’hôpital S. Maria della Misericordia. Dispositifs médicaux donnés

SORRENTO (NA). Ce matin, le Sorrento Calcio a annoncé une initiative louable en faveur de la structure hospitalière de la ville, la garnison Santa Maria della Misericordia il a donc reçu des Rossoneri plusieurs dispositifs de santé utiles dansUrgence coronavirus.

INITIATIVE DANS LA PÉNINSULE

Les joueurs et le personnel de la première équipe Rossoneri en soutien aux opérateurs de l’hôpital “S. Maria della Misericordia” de Sorrento. Ce matin, le capitaine Alfonso Gargiulo et le directeur sportif Antonio Amodio ont fourni à l’hôpital de Sorrente un approvisionnement en appareils utiles pour le personnel de santé en cette période d’urgence: masques FFP2, produits pour la désinfection et l’assainissement, oxymètres de pouls pour la surveillance des patients. Dans l’espoir de sensibiliser tous les partisans Rossoneri de la péninsule: qui peut, doit.