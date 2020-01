Sorrento est un gros à tous égards, battu Gravina qui ferme en 9 entre les protestations

SORRENTO (NA). Invaincu pendant quatre mois, le Sorrento par monsieur Maiuri cet après-midi accueille la dernière équipe capable de le battre en championnat, le Gravina. C’était le 15 septembre, lorsque les Pouilles, grâce à un but au début de la récupération de Santoro, ont dépassé les Rossoneri à Vicino.

GRAVINA AVANTI, HERRERA 1 ° RIGORE ÉCHOUÉ

Les Gialloblè traversent un moment négatif, lors des six derniers matchs seulement quatre points, le résultat de quatre nuls et deux défaites. Il y a trois points d’avantage sur la zone de diffusion à ce jour, mais pour éviter les mauvaises surprises, vous avez besoin d’une victoire qui donne un tour décisif et interrompt une tendance inquiétante. Le premier but du jeu est la marque Rossoneri: sur 11 ‘sur un centre de Herrera se tient De Rosa, le ballon n’est pas loin. 120 ”et Gravina répond rapidement, et le fait de manière mortelle. Attaque des Pouilles, la défense de Sorrento repousse mais Ranieri est le plus rapide sur le ballon lâche et le place dans le corner avec sa droite. Une fois le but atteint, la formation de M. Maiuri, tentative de Herrera sur le côté, n’est pas désunie, puis le même footballeur panaméen quelques minutes plus tard se laisse hypnotiser par Vicino et échoue un coup de pied de pénalité procuré par Cacace.

Ph Sorrento, vs Gravina

SORRENTO LA RIBALTA, GRAVINA EN 10

120 “plus tard, Herrera se pardonne l’erreur précédente et, à nouveau à partir de la disquette, équilibre le résultat avec l’Italie. Déchaîne le Panaméen qui tente à nouveau à la 27e minute mais son tir est amorti par un défenseur et se termine dans les bras du gardien. En finale du hameau, les Apuliens restent en dix pour un rouge imposé aux 33 ‘au footballeur D’Angelo, double jaune pour ce dernier. Sorrento en a profité à 39 ‘, ce qui a renversé le match avec une tête de l’ancien Gialloblè Cacace, le centre de Masullo et la tête parfaite du défenseur de Rossoneri qui l’a placé à la croisée des chemins. A la fin de la première fraction, les hommes de Maiuri touchent le set, une tentative de Figliolia qui siffle à côté du poteau. Les invités protestent pour un présumé carton rouge non délivré à ce dernier, une mesure qui aurait rééquilibré le jeu numériquement.

Ph Sorrento, vs Gravina

ROSSONERI PRÈS DE TRIS

En seconde période, Sorrento a immédiatement attaqué, d’abord une tentative d’Alvino puis une intervention miraculeuse de Vicino qui a désamorcé un pied droit dans le coin de Figliolia. Une secousse de Gravina à 55 ‘avec Prosi touchant l’intersection des poteaux à Scarano battu. Tourbillonnement de changements puis à 63 ′ intervention décisive de Greco qui bloque une bonne occasion pour les Rossoneri. L’avantage à domicile est bien administré, entre un changement et un autre, il y a des tentatives de De Rosa et Bonanno, rapidement bloquées par le défenseur extrême prudent des Pouilles. À 89 ‘, il reste neuf invités, rouge sur Roméo. Au coup de sifflet final, Sorrento célèbre, tandis que Gravina fait mousser la colère, M. Loseto est également renvoyé en finale pour protester. Avec cette victoire, les Rossoneri restent dans le sillage du premier de la classe et peuvent désormais se concentrer sur le but des éliminatoires, car le salut à 40 points est pratiquement à un pas.