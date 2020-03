“Sorrento me donne beaucoup. Titre? Nous nous battrons jusqu’au bout”

SORRENTO (NA). Dans l’arrêt forcé du domicile des Rossoneri, comme dans le reste de l’Italie, entre-temps, l’arrière latéral du club est né dans les canaux officiels du club Alessandro Pasqualino, qui fait le point sur la situation à domicile Sorrento Calcio.

JEUNE TALENT

“Je grandis beaucoup dans le maillot Rossoneri, je suis heureux d’être arrivé dans un club sain et surtout d’avoir la confiance du directeur sportif Antonio Amodio, qui me voulait fortement.” Viareggio? Heureux pour la convocation, dommage que le tout ait été ignoré pour le coronavirus, nous parlons d’un événement important ».

JUSQU’À LA FIN

Sur le championnat, des idées claires pour le jeune joueur: «On va tout faire pour se battre jusqu’au bout avec les autres équipes, le peloton a dit qu’ils n’avaient pas beaucoup plus que nous. Le groupe H est le plus difficile de tous, mais nous sommes ici et nous voulons avoir notre mot à dire jusqu’au bout. “