“Sorrento? Nous voulons les trois points. Casarano prêt pour la dernière course et sur Tarente …”

CASARANO (LE). Cinquième place sur un pied d’égalité avec Taranto Calcio, dans une saison pleine de hauts et de bas Casarano Calcio continue de se battre pour une place dans les séries éliminatoires dans la groupe H de Serie D. Les rossazzurri du week-end prochain seront confrontés à un obstacle très difficile, le surprenant Sorrento Calcio troisième au classement.

DÉFI EN MATCHS POUR GAGNER

En vue de cette nomination, notre équipe éditoriale a atteint l’offensive en dehors des Pouilles, Nicola Russo, à qui nous avons posé quelques questions sur les sujets les plus chauds de la maison rossazzurra. Depuis la défaite contre Cerignola, cinq matchs se sont écoulés, trois matchs nuls et deux victoires qui ont permis à Casarano de rester attaché au train des séries éliminatoires. La prochaine course sera contre l’incroyable Sorrento de Maiuri, qui s’est généralement avéré être un casse-tête difficile à résoudre cette année.. À quel match vous attendez-vous et comment avez-vous vu l’équipe en seconde période.

«Dimanche, je m’attends à une course très difficile. Le Sorrento, à part Tarente, n’a pas perdu d’autres matchs, alors il faut considérer le field, petit, étroit et synthétique. Lorsque vous jouez à domicile, Sorrento parvient toujours à faire de grands matchs et avec son module de jeu, il est toujours difficile de trouver des espaces et de marquer. Je m’attends donc à un match vraiment difficile, mais nous y irons avec la conscience de pouvoir affronter n’importe qui et avec le désir et la détermination de ramener à la maison les trois points. La victoire de dimanche dernier nous a apporté la sérénité et les sourires et un nouvel enthousiasme, mais nous devons continuer la tête baissée, avec humilité et passion, pour atteindre, jusqu’au bout, autant de victoires que possible “.

Ventilateurs Casarano ph Casarano Calcio

RENDEMENT SOUS ATTENTES

Il est indéniable que les conditions en début de saison étaient très différentes pour vous, sur papier Tarente et Casarano semblaient être les favoris de la victoire au championnat. À votre avis, quels ont été les facteurs qui ont poussé votre équipe loin des positions de tête? Quant à votre performance personnelle, comment considérez-vous votre saison jusqu’à présent?

“Bien sûr, au début de la saison, les locaux étaient différents, mais de ces ambitions initiales, les épisodes nous ont éloignés, car nous ne pouvons ignorer le fait que contre Nocerina et Gravina, nous avons perdu six points dans les dernières minutes et avec ces points plus dans le classement aurait été différent. Les épisodes nous ont condamnés, car on peut jouer avec n’importe qui. Quant à la performance personnelle, j’ai eu l’occasion de marquer 4 buts, considérant qu’au début de la saison je n’ai pas beaucoup joué, j’ai commencé à jouer à partir de décembre, puisque Bitetto était là. Je suis sûr que je peux encore donner beaucoup à Casarano “.

Ph Casarano, soirée marquante

ÉTAPE CRUCIALE DE LA SAISON

Après Sorrento, une ligne qui peut décider beaucoup dans la phase éliminatoire, successivement Foggia, Altamura et Bitonto, comment l’équipe parvient-elle à cette phase cruciale? Vous attendiez-vous à un classement de ce type et qui vous a le plus surpris sur le terrain parmi les équipes précédentes?

«L’équipe se prépare pour la finale, regardant de match en match, sachant qu’elle doit affronter des équipes bien équipées. Nous nous attendions tous à un classement différent mais, comme je l’ai dit, les épisodes nous ont condamnés et, maintenant, nous devons être le plus haut possible. L’équipe qui m’a le plus surpris dans ce championnat est Bitonto: elle a la meilleure défense d’Europe et, honnêtement, la place qu’elle occupe, elle le mérite. “

COLLER AVEC LE TARANTO MAIS …

En terminant, si je me souviens bien, vous êtes originaire de Taranto, un autre grand joueur qui ne joue pas sa meilleure saison, quelle émotion avez-vous pour défier l’équipe de votre ville dans une perspective de séries éliminatoires? Vous attendiez-vous à un effondrement aussi important de leur part?

«Bien sûr, je viens de Tarente et je suis lié à cette ville. Tarente est une place importante, comme les autres … Elle a commencé avec d’autres ambitions, mais en décembre elle a renoncé à la primauté. Je ne m’attendais pas à un effondrement aussi important de la part d’une équipe conçue pour gagner mais, malheureusement, le football est aussi cela et les variables qui vous permettent d’être au sommet sont vraiment nombreuses. L’épisode qui s’est produit contre Cerignola ne m’a pas permis de jouer le match contre l’équipe de ma ville et j’étais très désolé mais si je devais rencontrer Tarente à l’occasion des play-offs, j’aimerais pouvoir récupérer. ”