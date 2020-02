Sorrento-Taranto 0-2, la séquence des Rossoneri se termine après 18 matchs

SORRENTO (NA). L’un des grands matchs de la journée dans le groupe H de Serie D, le super Sorrento di Maiuri accueille le Taranto dans un stade Italie habillé pour l’occasion. Course fondamentale pour les rossoblu, qui ne peuvent plus échouer et doivent essayer de les gagner tous d’ici la fin de la saison, pour tenter de redresser une année mal née. Les Rossoneri, quant à eux, affichent une séquence positive record, invaincue depuis le 15 septembre, 18 résultats utiles d’affilée et une étonnante deuxième place à seulement quatre points du leader Bitonto.

BEL SORRENTO, PROTAGONISTES GARDIENS

La première partie du match est équilibrée, l’équipe Rossoneri garde le terrain bien en face du cuirassé des Pouilles. A la 22e tentative de Vitale, le jeune milieu de terrain avec sa droite envoie. Bonamo, ballon de but bruyant à 36 ‘, l’attaquant de Sorrento frappe le poteau à quelques pas. Dans la dernière partie de la fraction, une fois de chaque côté, Bonanno engage toujours Sposito puis Actis Goretta pour tester les reflets de Scarano. La première mi-temps se termine sur un résultat de zéro à zéro, un bon match, avec les garçons de Maiuri qui méritaient probablement un peu plus de points.

UN-DEUX ROSSOBLU, SORRENTO PUNITO OUTRE-MER

En seconde période, la marque Rossoneri sonne toujours, à 47 ‘Herrera engage Sposito qui vole à l’intersection pour détourner le tir panaméen. Au moment de la plus grande difficulté, avec Sorrente qui venait de toucher l’avantage avec un tir de La Monica désamorcé par Sposito, Tarente prenait la tête. En corner, à partir de la gauche, le ballon rejoint Marino qui ne laisse en diagonale aucune issue pour Scarano. Tourbillon de changements, en attendant d’enregistrer une tentative irréaliste de Matute. Le milieu de terrain des Pouilles, cependant, quelques minutes plus tard, ajuste la cible et avec un droit du bord signe le doublement. L’entraîneur de Rossoneri tire largement sur le banc, de nouvelles forces pour tenter de rouvrir le match. Course qui s’échappe sans plus de secousses, la séquence positive de Sorrento s’arrête à 18 matchs, Tarente remonte au classement grâce à une précieuse victoire en perspective éliminatoire.