“Sorrento va gagner. Il n’y a pas de marge d’erreur”

S’exprimant lors de la conférence de presse à la veille du match avec le Sorrento, le formateur duAudace Cerignola, Vincenzo Feola, a évoqué le défi contre les Rossoneri, troisième du classement et la surprise positive du Groupe H Groupe D, qui intervient après la super victoire de Bitonto.

Ce sont ses propos rapportés par les chaînes officielles du club Gialloblu: “Lors du dernier tour, nous avons récolté un succès pour lequel les garçons doivent être crédités, qui ont appliqué parfaitement ce qui a été appliqué pendant la semaine. Depuis quelque temps, nous poursuivons nos adversaires directs, ce qui n’est pas toujours simple mentalement, mais nous avons canalisé notre chemin sur les bonnes voies, même si sachant qu’il n’y a pas de marge d’erreur “.

Et au vu du match avec les supporters de Campanie, il a ajouté: «Sorrente a certainement été une grande surprise, mais elle récolte les fruits d’un excellent travail accompli par son personnel technique et de direction. J’espère que les enfants comprennent l’importance du jeu, car l’adversaire est de niveau, et cela prendra plus de 100%. Ils viennent d’un 7-0 avec Casarano qui en dit long, et ils viendront gagner, mais nous aurons le même objectif».