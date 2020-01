«Sortez de cette compétition» – Guardiola demande que la Coupe de la Ligue soit supprimée

Date de publication: Lundi 20 janvier 2020 10:53

Pep Guardiola a suggéré de supprimer la Coupe de la Ligue dans le but d’alléger le fardeau des matches des joueurs.

Le manager de Manchester City a vivement critiqué le calendrier de cette saison, en particulier à Noël, arguant au nom de tous les clubs que les joueurs n’ont pas eu suffisamment de temps de récupération entre les matchs.

Guardiola estime que les clubs devraient jouer moins de matchs et la liste des rencontres de Premier League devrait être plus équilibrée. Il serait prêt à sacrifier la Coupe de la Ligue malgré la récente domination de City sur la compétition.

Ville, qui mener Manchester United 3-1 après le match aller de leur demi-finale, tentent de le remporter pour une troisième année consécutive et une cinquième fois en sept saisons ce trimestre.

Interrogé sur la solution, Guardiola a déclaré: «Éliminez les compétitions, supprimez cette compétition.

«Donc moins de matchs, moins de compétitions, moins d’équipes, plus de qualité, moins de quantité. Les gens peuvent vivre sans football pendant un certain temps. C’est trop (maintenant).

«Commencez plus tard la saison après l’heure d’été. Nous avons un match par semaine pendant une longue période, puis après nous commençons avec deux ou trois en une semaine.

«En février, c’est une (match un) semaine, une (match un) semaine, deux semaines de congé. Nous avons deux matchs en deux semaines, puis 72 matchs en une semaine. C’est un peu étrange. “

Deux des principaux acteurs de Harry Kane et Marcus Rashford font face à des licenciements pour blessures qui pourraient nuire à leurs espoirs de jouer dans l’Euro 2020 cet été.

Guardiola pense qu’ils sont victimes du calendrier et pense que les autorités ne font pas assez pour alléger la charge de travail des joueurs.

Il a déclaré: «Avec ce nombre de matchs, les joueurs tombent en panne. Je ne suis pas surpris. Je suis vraiment désolé pour Kane et Rashford.

“Ils devraient y réfléchir (mais) mais tous les managers s’en sont plaints et ils s’en moquent. Une distance de deux ou trois jours encore et encore. Les joueurs souffrent.

«Ils veulent bien faire et les clubs ont beaucoup de pression pour gagner ou se qualifier pour la Ligue des Champions et nous poussons et poussons. Le corps dit stop, ça suffit. “

Guardiola, cependant, reconnaît qu’il existe d’autres considérations et souhaite que l’année soit plus longue.

Il a déclaré: «Je pense que la solution est de faire un an de 400 jours! Ensuite, nous pouvons réserver un autre concours. L’UEFA ou la FIFA peuvent en parler. Nous avons quelques jours par an, c’est ça le problème. “

City est hors de la course au titre de Premier League cette saison après avoir échoué à suivre le rythme des leaders Liverpool. Les objectifs sont désormais de terminer deuxième et de remporter la Ligue des champions et les coupes nationales.

Ce faisant, Guardiola admet que les futurs sont en jeu pour lui-même et pour les joueurs.

Il a déclaré: «Tout est lié à la performance, pas au contrat que nous avons ni à ce que nous sommes.

«Nous devons prendre les résultats et faire de votre mieux. Pour moi en tant que manager, je suis observé et il en va de même pour les joueurs. “

Une pierre angulaire incontestable du côté est Raheem Sterling, bien que sa forme ait plongé ces dernières semaines après un bon début de saison.

Guardiola a déclaré: «Il a joué plus de 3 000 minutes. Ses normes se poursuivent assez similaires. Peut-être qu’il n’a pas marqué lors des derniers matchs mais il n’y a aucun doute. “