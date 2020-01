Sottil renouvelle jusqu’en 2024

Maintenant c’est officiel: Riccardo Sottil renouvelle son contrat avec Fiorentina jusqu’à 2024. Après la totalité du forfait jeunesse composé de Catrovilli, Ranieri et Venutia également touché le Turin né en 1999. Il a également pris la parole lors de la conférence de presse mercredi matin avec le manager Viola Daniele Prade.

La conférence de presse

«Je remercie toute la Fiorentina pour le renouvellement. Une démonstration que la société croit en moi. C’est une nouvelle incitation à continuer de croître “.

Hypothèse de prêt? «Je veux m’installer à Florence. La Fiorentina m’a lancé dans le monde du football et je veux m’installer ici. Alors on verra. Un gars comme moi est normal et veut jouer. Mon désir, cependant, est de rester dans le violet “.

Si j’avais peur que le renouvellement ne vienne pas? “Non, car j’ai toujours ressenti l’estime de tout l’environnement et la volonté des deux parties est de toujours avancer ensemble.”

Croissance en phase défensive? “Il est normal qu’un jeune grandisse et qu’un attaquant le fasse en phase défensive. Cependant, je n’ai jamais vu de défauts majeurs car je suis le premier à être disponible et à tout donner pour l’équipe “.

À l’approche des matchs? “J’ai toujours été comme ça. Chaque entraîneur remet ensuite ses affaires à l’équipe. J’entre sur le terrain sans soucis et je ne pense qu’à jouer, à me mettre à disposition de l’équipe “.

Pénalisé par 3-5-2? «Je suis né en tant qu’outsider offensif en 4-3-3 ou 4-2-3-1. Ensuite, le technicien décide comment jouer et il est juste de se rendre disponible. J’ai également joué cinquième au milieu de terrain et je l’ai également prouvé avec Montella. Je peux aussi jouer comme l’un des deux points. “

Le geste en Coupe d’Italie contre la Cittadella? “C’était instinctif dans une course où je jouais en partant. Je comprends la décision du technicien et ma réaction a été instinctive, mais absolument pas présomptueuse. Je voulais apporter ma contribution et le remplacement a fait tomber le monde sur moi. “

Lequel de Joaquin, Salah et Cuadrado vois-je le plus près de moi? «Ce sont tous de grands champions, mais Salah est parmi les meilleurs au monde. Beaucoup de grands joueurs sont passés par Florence. Cependant, j’ai une grande affinité avec l’Église, avec laquelle j’ai une relation depuis de nombreuses années. Nous parlons et comparons sur et en dehors du terrain. “