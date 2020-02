Souffrez-vous de rayures «championnes»? – Onefootball espagnol

Rayados a de nouveau subi un nouvel effondrement ce week-end contre l’Amérique.

Avec cette défaite, Monterrey continue de confirmer son mauvais départ et fait croire à ses fans qu’il souffre du fameux «championnat».

La Pandilla est la seule équipe de la Ligue MX qui n’a pas remporté de victoire, ajoutant seulement trois nuls et quatre défaites.

Ceux d’Antonio Mohamed sont assis dans la partie inférieure du classement, étant l’actuel champion du football mexicain.

En plus de tous les maux, ceux du Barrial ont une sécheresse de score, car ils n’ont marqué que sept buts dans l’ensemble de Clausura 2020 et sont le set avec le plus de buts encaissés.