Souness affronte Keane après avoir affirmé que Liverpool était surexcité

Date de publication: dimanche 19 janvier 2020 3:28

L’ancien milieu de terrain de Manchester United, Roy Keane, a déclaré que Liverpool devait remporter «quelques titres de champion» pour être considéré comme une légende.

Les rouges asseoir 13 points d’avance sur les champions de Manchester City avant le match de dimanche contre Manchester United, la seule équipe à avoir pris des points aux leaders de la ligue ce trimestre.

Liverpool est invaincu lors de ses 38 dernières sorties en Premier League et a perdu contre City il y a plus d’un an.

S’exprimant sur la couverture de Sky Sports du match de dimanche, Keane a appelé au calme sur l’étiquetage Jurgen KloppÉquipe comme l’une des meilleures de l’histoire de la ligue.

“[Liverpool] ont été brillants en Europe au cours des dernières années », a-t-il déclaré.

«Et tout le monde s’emballe avec eux parce qu’ils sont si brillants.

«Mais ce sera leur premier titre de champion. Vous devez d’abord gagner quelques titres de champion. “

Graeme Souness a ensuite souligné: «Ils sont à la limite d’être [great] quand on regarde leur cohérence. Deuxième l’an dernier, ils l’auraient gagné au cours d’une autre année.

«Perdre en finale de la Ligue des champions face à un mauvais gardien de but. Ils sont sur le point d’être une grande équipe. “

Keane a répondu: «Fermer? Vous avez dit qu’ils avaient terminé deuxième. Peu importe le nombre de points que vous obtenez, vous avez terminé deuxième. Rends-moi service.

Ailleurs, le défenseur de Liverpool Virgil van Dijk a déclaré que il n’est pas affecté par son homologue United Harry Maguire le dépassant comme le défenseur le plus cher du monde.

Liverpool a payé 75 millions de livres sterling à Southampton en décembre 2017 pour apporter Van Dijk à Anfield, avant que United ne parte avec 80 millions de livres sterling pour signer Maguire de Leicester.

Van Dijk a déclaré: «Il y aura toujours un moment où cela va changer, car c’est le marché.

“Il n’a aucune influence là-dessus. Nous, les joueurs, n’avons aucun effet sur le prix et c’est la même chose pour lui que pour moi. Mais le prix s’accompagne de pressions.

“Je pensais que cela ne changerait pas trop pour lui car à Man Utd, il y a toujours beaucoup de pression de toute façon – il y a tous les grands clubs.”