Souness conseille à Chelsea de déclencher un choc de transfert et de signer une critique de la star de Man Utd

Date de publication: lundi 2 mars 2020 9h00

Graeme Souness pense que Chelsea pourrait lancer un mouvement sensationnel pour éloigner David De Gea de Manchester United cet été alors qu’ils cherchent un remplaçant de classe mondiale pour le Kepa Arrizabalaga indésirable.

Leur signature record de 72 millions de livres sterling a été déposée sur le banc par Frank Lampard ces dernières semaines, le club préférant plutôt sélectionner le vétéran argentin Willy Caballero.

En tant que tel, il a été signalé que Chelsea recherchait activement des acheteurs pour Arrizabalaga et recherchait activement un nouveau dépositaire pour devenir son numéro 1 à long terme.

Et Souness estime qu’ils pourraient faire bien pire que de faire venir De Gea des quatre premiers rivaux de Manchester United, avec un rapport la semaine dernière affirmant que Ole Gunnar Solskjaer était prêt à tirer profit du numéro 1 à long terme du club et à promouvoir Dean Henderson, qui a connu une autre saison exceptionnelle en prêt à Sheffield United.

Parler après Dimanche, match nul 1-1 entre Manchester United et Everton à Goodison Park, dans lequel De Gea a fait une énorme erreur pour donner une avance aux Toffees, Souness a déclaré à Sky Sports: “Je suis un grand fan de Dean Henderson qui impressionne à Sheffield United.

«Je me souviens qu’il a fait une erreur contre Liverpool plus tôt dans la saison et son manager n’a pas été gentil avec lui, mais il semble avoir appris de cela. Il semble avoir une grande personnalité.

«De Gea, j’imagine que ce serait l’un des joueurs les mieux payés de United. Pourriez-vous le faire asseoir sur le banc sur ce qu’il gagne et ne pas lui causer de problèmes?

«Y aurait-il des preneurs pour lui? Vous regardez la situation à Chelsea et ils pourraient le grignoter.

“C’est une grosse décision pour Ole [Gunnar Solskjaer] à faire et c’est ce pour quoi il a payé. C’est un gros, gros appel. “

L’erreur de De Gea à Everton dimanche a suscité une large condamnation, bien que Solskjaer n’a pas tardé à défendre l’Espagnol à plein temps, le qualifiant de «meilleur gardien de but au monde».

Avec absolument aucun danger autour de lui, le gardien de United s’est attardé trop longtemps sur une passe arrière pour faire passer son dégagement directement dans l’attaquant des Toffees Dominic Calvert-Lewin pour donne à l’équipe de Carlo Ancelotti une avance de troisième minute.

Keane fait une erreur sur De Gea

cependant, Roy Keane était un peu moins indulgent que Solskjaer, affirmant qu’à la mi-temps, il “tuerait” De Gea pour avoir fait cette erreur s’il avait été sur le terrain avec lui.

“Je le tuerais. Tue-le,” Keane, travaillant comme résumeur pour Sky Sports, a déclaré à l’hôte David Jones.

“Quel est De Gea attendre? C’est fou. Il y a presque un peu d’arrogance pour lui. Je l’aurais lynché à mi-temps. Il n’y a aucune excuse. “

Keane a ajouté: «Ce sont des moments vitaux pour United. Ils courent après les quatre premiers… ça pourrait leur coûter cher. Heureusement, ils sont revenus dans le jeu.

«En tant que joueur, je le lynchais à la mi-temps. Ce n’est tout simplement pas assez bon. “

Gardien d’Everton Jordan Pickford ne s’est pas couvert de gloire non plus en permettant à Bruno Fernandes de passer devant lui avec beaucoup de sentiment que l’homme anglais devait faire mieux.

Et Keane était catégorique: Pickford n’était pas tout ce qu’il avait craqué.

“En bout de ligne avec Pickford … je n’ai pas besoin de voir les statistiques. Je sais qu’il n’est pas un bon gardien de but. Il n’est pas à la hauteur », a déclaré Keane.