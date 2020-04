Souness donne enfin une histoire de Dia de 367 mots après la provocation de Carra

Date de publication: Mercredi 29 avril 2020 12:31

Graeme Souness a finalement offert une sorte d’explication derrière la tristement célèbre histoire d’Ali Dia.

Dia reste l’un des joueurs de Premier League les plus connus de tous les temps malgré sa seule apparition dans la compétition – en remplacement de Southampton contre Leeds en novembre 1996.

Jamie Carragher, expert de Sky Sports taquiné Souness pour sa part dans le fiasco, l’Ecossais avait alors la charge de Southampton.

Souness a finalement offert son côté de l’histoire à Kelly Cates, Gary Neville et Matt Le Tissier, le joueur remplacé par Dia, mercredi. Et le voici dans toute sa splendeur:

“C’est une belle histoire et c’est une histoire drôle mais ce n’est pas tout à fait ce que vous lisez ou entendez. “Alors quelqu’un reçoit un appel au club de football, le cousin ou neveu de George Weah était en Angleterre et cherchait à rejoindre un club de football. Il voulait un procès. «Eh bien, Matt saura qu’à ce moment-là, nous avions une si petite équipe, nous avions constamment des trialistes. En fait, nous avons fait entrer Eyal Berkovic. Il est venu pendant une semaine en pré-saison, nous avons fini par le signer et il est devenu un joueur fabuleux à Southampton.

Salle de la honte de la Premier League: Ali Dia

«Donc, ce gars arrive, et toute personne qui a été impliquée dans le football, vous saurez dans les cinq premières minutes d’un match, petit, à sept, si le garçon peut jouer ou non. Donc, dans les cinq premières minutes du lundi matin, nous disons: “il n’est pas pour nous, il est sans espoir”. “Mais nous n’avions pas assez de joueurs pour avoir un huit à huit, alors nous l’avons gardé pendant une semaine. Au fil de la semaine, de plus en plus de personnes se blessent, donc nous regardons maintenant – je pense que c’est Leeds United que nous jouions le samedi; Matt, était-ce Leeds United? (Le Tissier confirme) – et Matt était notre seul point en avant. “Maintenant, tout est de la faute de Matt parce que Matt a duré environ 20 minutes, et je regarde le banc en pensant,” que pouvons-nous faire? “. J’ai des demi-centres, des arrières droits et des arrières gauches, et nous avons ce gars sur le banc. Terry Cooper avait dit au cours de la semaine: “tu vas devoir avoir cet imbécile sur le banc, nous n’avons tout simplement pas d’autres attaquants”. “Nous avons donc fini par le mettre sur le banc, dans le pire des cas, il va continuer à courir et à être un parasite. Alors Matt se blesse, il se détache, [Dia] continue, il était partout où le ballon venait d’être, c’est comme s’il n’avait jamais été sur un terrain complet auparavant. «Mais l’histoire est que nous avons été plaisantés et trompés par des gens. Personne ne plaisantait. Personne n’a été dupé. Nous avons pris la décision dans les cinq premières minutes de le voir dans un match qu’il n’était pas très bon. Mais c’est une bonne histoire. C’est la faute de Matt de s’être blessé. “

Le Tissier a également dit à Sky de son implication, au grand amusement de Souness.

«J’ai eu la même impression que Graeme. Je ne pensais pas particulièrement qu’il était assez … Je pensais en fait qu’il avait gagné un concours pour venir s’entraîner avec nous, si je suis honnête. “Et puis, quand il est arrivé le samedi et qu’il s’est assis dans le vestiaire, je me dis:” Wow, c’est une très bonne compétition, il va pouvoir participer à la discussion en équipe et tout le reste “. «J’ai tiré le muscle de ma cuisse. En fait, je … je ne pense pas avoir déjà dit ça à Graeme, mais je prenais des pénalités après l’entraînement du vendredi, et j’ai juste ressenti un petit coup de pinceau dans le muscle de ma cuisse juste au moment où j’ai pris ma dernière pénalité, et Je me suis dit: «eh bien, cela ne semblait pas tout à fait correct». “Mais je pensais, vous savez, c’est juste un petit peu, ça ira. Ce n’est pas comme si je devais sprinter ou quoi que ce soit dans un match. Je peux m’en tirer. Et puis, après environ 20 minutes de jeu, je suis juste allé fouetter une balle avec mon pied droit et je me suis un peu allongé et j’ai déchiré le muscle de la cuisse. “Alors oui, c’était de ma faute et j’étais le joueur qui était peut-être le pire joueur à avoir joué en Premier League.”

