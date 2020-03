Souness exhorte Chelsea à signer la star de l’Atletico comparable à Messi

Date de publication: jeudi 12 mars 2020 10:36

Graeme Souness a exhorté Chelsea de faire un pas pour Jan Oblak après sa performance exceptionnelle pour l’Atletico Madrid alors qu’ils ont éliminé Liverpool de la Ligue des champions mercredi.

Adrian fait un cauchemar dans les buts de Liverpool, mais Oblak était superbe à l’autre bout du terrain.

Le Slovène a effectué neuf arrêts, ce qui est le plus grand nombre de gardiens de but dans un match à élimination directe de la Ligue des champions cette saison et le plus grand nombre à Anfield cette saison.

Niall Quinn a salué sa performance dans le studio RTE: «C’était l’histoire de deux gardiens de but.

«Oblak était absolument superbe, il faisait des arrêts partout et était parfois impossible à briser.

“Liverpool se penchera sur cela et dira:” Comment cela n’a-t-il pas pu entrer?! “, Mais vous avez toujours senti même après cela que cela allait arriver.

“Ce n’était pas parfait de défendre par n’importe quel tronçon, c’était à leur gardien qui le tenait vraiment à l’écart.”

Et avec Frank Lampard qui chasserait un remplaçant de Kepa Arrizabalaga, Souness affirme que Chelsea devrait tout faire pour Oblak.

Il a demandé à ses collègues du studio: «Savons-nous quel âge il a? (à quoi ils ont répondu: 27) Et voilà Chelsea!

«Chelsea cherche un gardien de but. Il est un homme de haut niveau depuis longtemps. “

Diego Simeone a comparé l’impact de son gardien de but à celui de la légende barcelonaise Lionel Messi.

“Nous avons un gardien de but qui est le meilleur du monde, sans aucun doute”, a déclaré l’entraîneur-chef de l’Atletico Madrid.

«Je dis cela depuis un certain temps.

«C’est comme Barcelone qui a Messi.

«Il décide des matchs avec son jeu offensif; Oblak les résout avec ses arrêts. »

Pour une raison bizarre, le salon F365 n’a toujours pas été annulé. Nous serons donc de retour tous les jeudis avec des informations intrigantes plus irrévérencieuses. Abonnez-vous ici.