Souness lance une nouvelle diatribe à la cible numéro un Paul Pogba

Date de publication: Dimanche 29 mars 2020 6:12

Graeme Souness a affirmé que ce serait “un jeu absolu” de jouer contre le milieu de terrain de Manchester United Paul Pogba dans une nouvelle diatribe à la star de Manchester United.

La légende de Liverpool et le spécialiste de Sky Sports ont déjà critiqué Pogba pour “danser lors d’un mariage” et donner le “mauvais exemple” aux autres Homme Utd joueurs entre autres.

Souness a été impliqué dans un Q & A avec les lecteurs du Sunday Times, avec un lui demandant au sujet de son “dédain” apparent pour la star de France.

Le lecteur a demandé: «On a beaucoup parlé de votre mépris apparent pour Paul Pogba. Est-ce une idée fausse? Si vous aviez été son coéquipier, quels conseils pensez-vous que vous lui auriez offerts? »

A quoi Souness a répondu: «Pogba a absolument tout pour être un joueur de haut niveau – grand athlétisme, super technique – mais son attitude envers le jeu est l’opposé polaire du mien.

“Il sort avec une seule pensée en tête:” Je vais montrer à tout le monde à quel point je suis intelligent aujourd’hui et être la vedette de l’émission. “

“Mon attitude, la façon dont on m’a enseigné, était:” Sortez et travaillez plus dur que le gars contre lequel vous vous trouvez et voyez où cela vous mène. “Il serait un véritable jeu d’enfant.”

Pendant ce temps, United aura la possibilité de signer Miralem Pjanic, un objectif à long terme de Chelsea, dans le cadre d’un accord de swap impliquant Paul Pogba, selon des informations en Italie.

La Juventus a hâte de ramener Pogba en Serie A, après l’avoir aidé à passer du produit de l’académie de Manchester United au joueur le plus cher du monde (à l’époque) en quatre saisons, avant son retour à Old Trafford en 2016.

Trouver un milieu de terrain dans le style de Pogba, idéalement l’homme lui-même, est l’une des deux priorités de transfert pour les champions de Serie A cet été, ainsi que d’ajouter un avant-centre sortant pour tirer le meilleur parti de Cristiano Ronaldo. Lire la suite…