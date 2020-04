Souness nomme un joueur “Je ne pourrais jamais mettre le doigt sur”

Date de publication: dimanche 19 avril 2020 1:18

Graeme Souness a nommé la légende brésilienne Zico comme «l’un des rares joueurs sur lesquels je n’ai jamais pu mettre le doigt».

Souness a connu une merveilleuse carrière de joueur – pas que Paul Pogba ait entendu parler de lui – de 1970 à 1991.

La plupart de son succès est venu avec Liverpool, qu’il a quitté après six années merveilleuses pour s’installer en Sampdoria en Italie.

Ce sort ne dura que deux ans et prit fin quand il rejoignit les Rangers, mais il contribua à gagner au club leur première Coppa Italia et se testa peut-être dans la ligue la plus difficile de tous les temps.

Dans le cadre de un magnifique look Sky Sports en Serie A dans les années 1980, Souness a rappelé certains de ses adversaires les plus coriaces, avec le chef Zico parmi eux.

“Le garçon Junior n’est jamais mentionné comme un grand en termes brésiliens, mais croyez-moi,” a-t-il déclaré à propos du milieu de terrain rom.

«Quant à Zico, il était l’un des rares joueurs sur lesquels je n’ai jamais pu mettre le doigt. Tous les grands joueurs étaient en Italie dans les années 80.

“À cette époque, si vous jouiez à un match de football et que cela ne fonctionnait pas tout à fait, les règles étaient différentes et vous pouviez vous en tirer avec un peu plus de mal.”

Zico a également passé quelques années en Italie avec l’Udinese, mais s’est imposé comme une légende au club malgré leur relative sous-performance à l’époque.

Junior, membre de la célèbre équipe brésilienne de Coupe du Monde 1982, a été l’une des nombreuses stars du continent à s’installer en Italie au cours de la décennie. Il a joué pour Turin de 1984 à 1987, puis a rejoint Pescara avant de retourner dans son pays d’origine en 1989.